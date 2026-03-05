Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

Paz Corp, Besalco y Salfacorp son tres de las mayores compañías del sector construcción en el país. Pese a la crisis de esa industria que todavía se dejó sentir el año pasado, las tres brillaron en la bolsa en 2025, subiendo 84,34%, 120,77% y 122,07%, respectivamente. Y las tres reportaron alzas importantes en su última línea, en sus ingresos y una mejora en las perspectivas del sector vivienda, producto de iniciativas estatales.

Paz Corp reportó que los ingresos de actividades ordinarias totalizaron $197.047 millones, un alza de 34,3% respecto de ejercicio previo.

En su análisis razonado, detalló que el aumento en los ingresos se debió a “un mayor volumen de escrituración de inmuebles en entrega inmediata, impulsado en parte por el subsidio estatal a la tasa de interés hipotecaria a contar del segundo semestre del año”.

En el detalle, Paz indicó que las escrituras acumuladas sumaron UF 6.949, un aumento interanual de 14,0%, debido a un aumento en la entrega de viviendas en Chile y a que los inicios de entrega de Perú lograron un mayor volumen de promesas al inicio de escrituración que los inicios de entrega de 2024.

Precisó que hubo un “incremento significativo en los ingresos de Perú, producto del mayor volumen de escrituración de proyectos que consolidan en los estados financieros de Paz Corp”; y a que “los inicios de escrituración de proyectos de venta retail de este periodo tuvieron un mayor porcentaje de unidades promesadas que los inicios de escrituración de 2024″.

Con esto, el Ebitda del ejercicio se elevó 13,9%, hasta los $53.332 millones, mientras que las ganancias se empinaron 20,4%, a $16.705 millones.

Respecto del backlog, Paz detalló que las promesas a diciembre alcanzaron UF 5,831 millones, un crecimiento de 14,4% respecto del año anterior.

En el caso de Salfacorp, las utilidades totalizaron $ 50.611 millones, equivalente a un alza de 17,6% respecto del 2024, donde “el segmento de negocio de Ingeniería & Construcción (ICSA) mostró mayor actividad en 2025 especialmente en grandes proyectos mineros”, dijo la firma.

En su análisis razonado, puntualizó que el segmento inmobiliario (IACO) “reflejó un mayor nivel de escrituración combinada, en especial hacia la segunda mitad del año, así como un mayor avance de construcción en proyectos DS49. El segmento de Rentas & Desarrollo Inmobiliario (RDI) continúa en fase de inversión y por lo tanto con resultados negativos, sin embargo, con un robusto portfolio de proyectos de renta inmobiliaria”.

Los proyectos DS49 corresponden al Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el cual promueve el acceso de las familias en situación de vulnerabilidad a una solución habitacional, otorgando un subsidio estatal.

De acuerdo a Salfacorp, al cierre del ejercicio pasado IACO contaba con proyectos con una venta potencial combinada total por UF 22,859 millones, de los cuales UF 6,485 millones se encuentran promesados (en el backlog) y UF 16,373 millones que se encuentran disponible para la venta,

Respecto a las perspectivas futuras de ingresos, el backlog de Salfacorp alcanzó los $ 2,089 billones, una cifra mayor a los $ 1,992 billones de 2024.

Por su parte, Besalco reportó un alza de 7,2% en sus ingresos en 2025, lo que implicó que las ganancias crecieran 35,3%, hasta los $61.114 millones.

El Ebitda de la compañía avanzó 19,4%, hasta los $183.091 millones.

Según la compañía, “este resultado obedece principalmente al dinamismo de los segmentos de obras civiles y servicios de maquinaria, impulsados por contratos vinculados a la industria minera y por el crecimiento del negocio inmobiliario en Chile y Perú. En contraste, el segmento de inversiones experimentó una disminución significativa, afectado por retrasos regulatorios en proyectos de transmisión eléctrica”.

Respecto del segmento inmobiliario, detalló en su análisis razonado que los ingresos se incrementaron en un 10,3% año contra año.

“Este segmento, que en Chile aún tiene impactos por la crisis que afecta al sector, comienza a mostrar resultados positivos conforme el avance de los proyectos sociales DS19 desarrollados en Chile”, dijo la firma.

Respecto del backlog, Besalco reportó una disminución de 2,8% en comparación con diciembre de 2024, “en parte por la mejora operacional en el último trimestre del año, lo que plantea un desafío importante para el 2026. Sin embargo, las proyecciones de inversión en minería, infraestructura eléctrica y en el sector inmobiliario permiten anticipar un escenario favorable para el incremento de la contratación”.