Grecia gana la “guerra del queso feta” en Chile tras cinco años de disputa

—La “guerra del queso feta”, un pleito judicial que lleva décadas en todo el mundo y que se extendió hasta Chile en 2020, cuando la estadounidense Lactalis Heritage Dairy Inc. inscribió la marca “Athenos Feta”, finalmente tiene un ganador en el país: Grecia. El 19 de marzo, el Tribunal de Propiedad Industrial sentenció que solo los productores de esa nación pueden vender queso feta con esa denominación en Chile. Lo mismo sostuvo para la marca “Feta CCFN”, que ese mismo año también quiso inscribir el Common Food Names Holdings Inc., una entidad norteamericana que ha llevado su pelea por el uso genérico de los nombres de alimentos a todo el globo.

“En el rubro de los quesos, Feta corresponde a una denominación de un queso clásico de origen griego, denominación que se encuentra amparada como una denominación de origen protegida (DOP) en la Unión Europea desde el año 2002 y solo puede ser comercializado bajo dicho nombre para productos griegos de queso, como ha sido acreditado en este autos por la oponente Association Of The Greek Dairy Industries”, indica el fallo, extensivo a ambas entidades estadounidenses.

El 12 de junio de 2024 el Instituto de Propiedad Intelectual (Inapi) ya había fallado a favor de los griegos, pero el 3 de julio de ese año, Common Food Names Holdings Inc. apeló a la sentencia.

A través del estudio Albagli Zaliasnik, el consorcio norteamericano que se opone a las barreras de mercado de las denominaciones de origen, argumentó que el término “Feta”de su marca no inducía a error o confusión en los consumidores sobre el origen del producto y que, además, los consumidores chilenos “valoran más las características sensoriales del queso, como el sabor y la calidad, que su origen geográfico”. También, que la percepción de feta como “término genérico” era reforzada por las prácticas comerciales y de marketing.

Primero la aprobaron

Grecia lleva décadas peleando en tribunales de todo el mundo por conservar el valor de la denominación de origen para sus productores. Actualmente, el queso feta es uno de los principales productos de exportación de ese país, llegando a los US$ 1.000 millones, según datos de Enterprise Greece, la agencia de promoción de exportaciones y atracción de inversiones del país mediterráneo. En 2014 estos envíos alcanzaban apenas a US$ 140 millones.

El boom del feta recibió el impulso de las nuevas tendencias del consumidor que buscan la vida sana, el retorno a los productos artesanales o simples, y la apertura de nuevos mercados como el asiático y el latinoamericano.

En agosto de 2020, la norteamericana Heinz Kraft, que después se fusionó a la global Lactalis Heritage Dairy Inc., inscribió en Chile a través del estudio Alessandri & Compañía, la marca “Athenos Feta” para sus quesos. Unas semanas después, el Common Food Names Holdings Inc., hizo lo mismo a través del estudio Albagli Zaliasnik para su “Feta CCFN”.

En noviembre de ese año, después de que el Inapi indicara que no había “causales de irregistrabilidad”, las dos marcas fueron aprobadas y quedaron registradas, hasta que el 17 de julio de 2023 aparecieron los griegos. Fue la propia Association of the Greek Dairy Industries, una entidad formada en 1982 y que agrupa a los productores helénicos, la que llegó a pelear por su emblemático producto. Y lo hizo con el apoyo de la embajada de Grecia en Santiago, una estrategia repetida en diversos mercados.

“El queso feta tiene una estrecha relación con la cultura culinaria griega. El feta es un queso elaborado principalmente con leche de oveja (y en ocasiones mezclada con leche de cabra) y se cura en salmuera. Este queso tiene sus raíces en la antigüedad clásica y se destaca por ser utilizado en la famosa ensalada griega”, explicó el abogado de la Association of the Greek Dairy Industries, Ioannis Constantinidis, en el escrito donde inició el pleito en Chile.

También por la mortadela

Con sede en Arlington, Virginia, CCFN es una organización que protege los intereses de los agricultores y productores de alimentos de Estados Unidos y que ha inscrito como genéricos en varios mercados, quesos y otros productos que tienen denominación de origen.

Su actividad es muy controvertida en todo el mundo, algo de lo que se hacen cargo en sus primeros escritos ante el Tribunal de Propiedad Industrial: “Desde su creación, el CCFN ha trabajado arduamente para asegurar que términos genéricos ampliamente utilizados, como “feta”, “parmesano” y “gruyere”, no sean monopolizados injustamente a través de las indicaciones geográficas, principalmente impulsadas por la Unión Europea”, pone en el documento el abogado Rodrigo Albagli.

De hecho, en 2020, la entidad intentó inscribir en Chile además del Feta CCFN, los quesos Asiago CCFN y Parmesano CCFN. También trató de registrar la mortadela Bologna CCFN ese mismo año. Todos esos productos tienen denominaciones de origen avaladas por la Unión Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Chile con ese bloque, según argumentaron los fallos del Tribunal de Propiedad Industrial que denegaron los registros de marcas.

El queso asiago, por su parte, solo se produce en la región alpina italiana del Véneto, cerca de la ciudad de Asiago, mientras que el parmesano abarca a las provincias de Parma, Reggio Emilia, Módena, parte de Bolonia y parte de Mantua, en Italia.

En la disputa por la mortadela en Chile, el CCFN se enfrentó al Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna Ig, representando por el estudio Villaseca. La entidad italiana, al igual que la Association of the Greek Dairy Industries, es contraparte de los estadounidenses en disputas marcarias en varios mercados. Chile solo fue otro escenario.