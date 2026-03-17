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    Gremio de camioneros se reúne con Quiroz y confía en que el gobierno dará soluciones por alza de combustibles

    “Entendemos que es posible que haya una modificación al Mepco, entendemos que se va a conversar con otras organizaciones también para buscar en conjunto la mejor solución", dijo el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gremio de camioneros se reúne con Quiroz. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En medio de la preocupación por el efecto en Chile de las alzas internacionales en el precio del petróleo, dirigentes de gremios de camioneros, encabezados por el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez, se reunieron este martes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    A la salida del encuentro Pérez sostuvo que fue “una buena reunión con el ministro Quiroz, nos atendió en forma muy transparente, nos explicó la gravedad por el tema del valor tan alto de los combustibles fósiles, nos explicó que están elaborando programas, cómo resolver en conjunto con otras organizaciones, para buscar una solución que entregue certeza, que dé tranquilidad, porque la industria del transporte de carga por camión es muy importante para el desarrollo, para abastecer a la nación, así que nos vamos esperanzados de que se buscará una solución a este grave problema”.

    Añadió que el gremio realizará un consultivo nacional mañana con dirigentes regionales y que seguirán en contacto con las autoridades de gobierno para buscar para buscar medidas que permitan enfrentar la situación.

    Cambios al Mepco

    Consultado respecto de si el ministro les adelantó que pasará con el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) dijo que “hay varias alternativas, no estamos en condiciones de informar que el Mepco se va a terminar, entendemos que es un instrumento de estabilización, no olvidemos que el gobierno anterior puso US$4.500 millones para este instrumento de estabilización, pero aparentemente esos recursos no están, no están por ninguna parte y nos explicó también el ministro que la caja fiscal estaba muy debilitada”.

    Sin embargo, precisó que “entendemos que es posible que haya una modificación al Mepco, entendemos que se va a conversar con otras organizaciones también para buscar en conjunto la mejor solución para, como dije anteriormente, asegurar el abastecimiento de la nación”.

    Pérez dijo que cree que se buscará un nuevo mecanismo o se realizarán cambios, pero que necesariamente tendrá que haber algo que ayude a la estabilidad del valor final con que llega al consumidor. Sobre la posibilidad de que los camioneros realicen algún tipo de movilización en caso de producirse un alza abrupta en el precio de los combustibles señaló que “nosotros no estamos pensando en esas cosas, lo que tenemos que hacer es informar en nuestras bases. Tenemos que entender que una alza desmedida va a crear inflación, es decir, tenemos que ser muy responsables”.

    El dirigente indicó que quedarán a la espera de las soluciones que les presente el gobierno, dado que se realizarán nuevas reuniones.

    Más sobre:PetróleoCamionerosCombustiblesCNTC

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