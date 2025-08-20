Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

El gremio del sector agrícola no se mostró conforme con la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Esto en el contexto de que el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia por el quiebre que produjo la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en las negociaciones parlamentarias del oficialismo para tener una lista única.

“Con el ministro Estaban Valenzuela tuvimos una muy buena relación. Siempre tuvimos las puertas abiertas del Ministerio de Agricultura”, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, vía su cuenta de X.

Ante este contexto, el líder gremial mostró su malestar ante la salida de Valenzuela por motivos políticos.

“Lamentamos su alejamiento por razones totalmente ajenas a su gestión”, sostuvo.

Por su lado, el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), Víctor Catán, también lamentó la salida de Valenzuela y valoró su gestión. “En su periodo logramos muchas cosas, entre ellas, generar instancias de diálogo que son beneficiosas para el país”.

“Esperamos que la nueva autoridad que asuma la cartera tenga la buena disposición que siempre mantuvo el ministro Valenzuela”, añadió.