Gremio forestal expresa preocupación por nuevos aranceles de Trump a la madera

“Esta incertidumbre, impactará a todo tipo de empresas, pero principalmente a las pequeñas y medianas", señaló Corma.

Por 
Patricia San Juan
madera-haitiano

Luego que a comienzos de esta semana el presidente de EE.UU., Donald Trump, resolviera imponer un nuevo arancel de 10% a las importaciones de madera blanda y madera aserrada a ese país, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) expresó sus aprensiones por los efectos de la medida en el sector.

“Ante la eventual imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones chilenas de madera, desde Corma queremos expresar nuestra profunda preocupación por el impacto que esta medida podría generar en un sector ya golpeado por una crisis estructural”, dijo el gremio.

Asimismo, sostuvo que más allá de lo bilateral, estas medidas tendrán repercusiones globales, ya que alteran la asignación de aranceles entre distintos oferentes, con efectos en el mercado internacional de la madera.

“Esta incertidumbre, impactará a todo tipo de empresas, pero principalmente a las pequeñas y medianas, que no cuentan con las espaldas para sortear estas dificultades internacionales y además con un escenario de mercado interno decaído. Los 169 aserraderos formales cerrados en los últimos cinco años son una evidencia clara de la vulnerabilidad que enfrentan nuestras pequeñas y medianas empresas madereras”, afirmó.

Productos complementarios

Además criticó que estos aranceles, distintos a los aplicados en la primera etapa, se justifican bajo criterios de seguridad nacional. Sin embargo, indicó, “desde un inicio se ha demostrado que los envíos chilenos, que resultan altamente relevantes para nuestro país, representan un volumen muy pequeño para Estados Unidos, sin afectar su abastecimiento interno”.

En este sentido señaló que los productos que Chile exporta son complementarios a los que produce EE.UU., no generan competencia desleal y provienen de bosques manejados de manera sustentable, cumpliendo con los más altos estándares ambientales.

Agregó que es interesante analizar la mirada de EE.UU. en este tema. “El que ellos definan a la madera como un sector estratégico y un asunto de seguridad nacional no es casual y es algo que Chile no debe pasar por alto. Nuestro país necesita mirar al sector forestal con la misma relevancia, entendiendo que, además del crecimiento económico y la generación de empleo, esta actividad es clave para la transición hacia una bioeconomía baja en carbono”.

Por ello, sostuvo que se debe fortalecer a las pymes, avanzar en políticas de fomento a la reforestación y promover nuevos usos de la madera en construcción, biomateriales y bioproductos, en coherencia con los compromisos climáticos del país.

Los nuevos aranceles, que entrarán en vigencia en dos etapas, el 14 de octubre y el 1 de enero, también incluyen una tasa de 25% a los envíos de muebles de cocina, tocadores y productos de madera tapizados.

