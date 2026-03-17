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    Grupo Ergas propone a Nicolás Lewin como director suplente en Banco de Chile y Paul Fürst queda como titular

    En caso de resultar electo en la junta de accionistas de la próxima semana, Paul Fürst es el que seguirá en la mesa como director titular, en reemplazo de Andrés Ergas que renunció para asumir como embajador de Chile en Estados Unidos.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic

    Ya está todo listo de cara a la próxima junta ordinaria de accionistas de Banco de Chile que se realizará la próxima semana, el jueves 26 de marzo.

    Solo faltaba que se pronunciara el Grupo Ergas respecto de su candidato a director del banco controlado por el grupo Luksic y Citi. Pero eso se oficializó este martes.

    Al cierre de 2025 el Grupo Ergas tenía un 3% de participación en Banco de Chile mediante Ever Chile SpA (1,869%) y Ever 1 Bae SpA (1,155%). Con ambas sociedades, ahora propusieron como candidato para ser elegido director suplente independiente a Nicolás Lewin Muñoz.

    Todo lo anterior ocurre bajo un escenario en que el 12 de marzo renunció oficialmente Andrés Ergas al directorio del banco, dado que fue el elegido por José Antonio Kast para asumir la embajada de Chile en Estados Unidos. En su reemplazo fue nombrado el primer director suplente independiente, Paul Fürst Gwinner, como director titular independiente.

    De esta manera, en caso de resultar electo, Paul Fürst es el que seguirá en la mesa como director titular, y Lewin ser incorporará como director suplente.

    Además de Fürst, los otros directores titulares que van como candidatos a la mesa del Chile son Hernán Büchi, Vivianne Caumont, Julio Figueroa, Pablo Granifo, Oscar Hasbún, Patricio Jottar y Jean-Paul Luksic.

    También está inscrita Anita Holuigue, que va a la reelección en representación de las AFP, y es directora independiente del banco desde 2023.

    Como candidata a directora suplente va también por la reelección Sandra Guazzotti.

    Según la biografía que publicó Banco de Chile en su sitio web, Lewin es abogado, socio del Estudio Lewin Abogados, y cuenta con experiencia en temas corporativos, empresas familiares, libre competencia, regulación, investigaciones por autoridades y litigación, principalmente ante el TDLC y la Corte Suprema.

    Ha sido director de empresas, “incluyendo entidades bancarias y financieras, inmobiliarias y retail, con presencia en Chile y en el extranjero.

    Más sobre:BancosBanco de Chile

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