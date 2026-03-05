Grupo Marina aumentó sus ingresos y la tasa de ocupación en 2025

El operador de centros comerciales Grupo Marina alcanzó ingresos por $71.500 millones en 2025, cifra que representó un aumento de 8,3% en comparación a 2024.

Las ventas de locatarios totalizaron $628.601 millones, superiores en 6,4% a las del año anterior y el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) subió 8% a $65.573 millones.

En términos de flujo de visitantes, los centros comerciales del grupo registraron más de 55 millones de visitas durante 2025, mientras que la tasa de ocupación pasó de 99,2% en 2024 a 99,7% en 2025.

Félix Gómez Sáenz-Laguna, gerente Administración y Finanzas destacó que “estos resultados dan cuenta de una estructura financiera sólida, que ha permitido a la compañía seguir avanzando en el desarrollo y modernización de su portafolio de activos, fortaleciendo la experiencia de visitantes y locatarios.”

Grupo Marina opera importantes centros comerciales en el país, entre ellos Mall Marina en la Región de Valparaíso, Mall Curicó en la Región del Maule y Mall del Centro Concepción en la Región del Biobío.