Grupo transversal de diputados presenta proyecto para modificar “Ley de Quiebra” y simplificar acceso al procedimiento de renegociación de deudores

El estallido social y la posterior crisis producto de la pandemia del Covid-19 ha generado numerosos problemas para las personas, entre ellos la pérdida de empleos y el aumento de la morosidad, situaciones que podrían agudizarse en los próximos meses de seguir extendiéndose el coronavirus.

En esta línea, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto para modificar la ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, más conocida como “Ley de Quiebra”, y simplificar el acceso al procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora.

Esto con el fin de permitir la solución de la insolvencia de un número significativo de personas y promover la utilización del procedimiento de renegociación desincentivando la liquidación de bienes, según detalla una minuta.

El proyecto de ley cuenta con la firma de los diputados Marcelo Díaz (Ind), Gabriel Boric (RD), Natalia Castillo (RD), Gonzalo Fuenzalida (RN), Miguel Mellado (RN), Paulina Nuñez (RN), Patricio Rosas (Ind), Raul Soto (PPD), Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC).

Uno de los requisitos que busca modificar el proyecto es la exigencia de que la persona deudora tenga al menos dos obligaciones morosas por más de 90 días corridos y que sumen al menos 80 UF ($2,3 millones aproximadamente), reduciendo los guarismos a 30 días corridos y a 40 UF para acogerse a la ley.

Otro punto que exige la actual ley es que el deudor no haya sido notificado de demandas judiciales por parte de cualquiera de sus acreedores. Situación que el proyecto propone eliminar por considerarlo “arbitrario y discriminatorio, y con el fin de no dejar en manos del acreedor el acceso a este derecho del deudor”.

Por otro lado, el proyecto propuesto también pretende eliminar el requisito de que el deudor deba declarar que no ha prestado servicios por sus actividades económicas por un plazo no menor a 24 meses antes del ingreso de su solicitud, ya que este punto “excluye del procedimiento de renegociación a todos los trabajadores a honorarios del país, tratándolos como empresa deudora y no como persona deudor” y además, modifica el concepto de empresa deudora, acotando su amplitud.

Un último punto que plantea la propuesta, es la creación de un procedimiento de renegociación preventivo, en el que no sea necesario justificar el cumplimiento de la mora como lo exige el procedimiento actual, en la medida que el usuario pueda acreditar que se encuentra acogido al beneficio del seguro de cesantía.

El diputado Marcelo Díaz (Ind) afirmó que el proyecto “tiene el sentido y el propósito de hacer más simple la renegociación para las personas que han caído en una situación económica compleja puedan reorganizar su vida económica. Esto es especialmente relevante hoy cuando vemos que la situación económica afecta a mucha gente y esto va ayudar a muchas personas a que puedan enfrentar su situación financiera de una manera más apropiada”.

Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) expresó que “esta es una norma que busca facilitar y hacer más expedito el acceso de empresas y personas a los procesos de reorganización y liquidación conocidos como quiebra, sobretodo en un momento donde, lamentablemente, vamos a tener que utilizar estas normativas de una forma, quizás, más usual que la común”.