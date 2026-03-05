Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

A partir del 15 de marzo, Rodrigo Galleguillos asumirá como nuevo CEO regional para Latinoamérica de Hanseatic Global Terminals (HGT), en reemplazo de Mauricio Carrasco, quien pasará a asumir nuevas funciones dentro de la compañía en Europa.

Galleguillos es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con un máster en Finanzas de la misma casa de estudios y un MBA de Bond University (Australia). El ejecutivo posee trayectoria en el sector marítimo, portuario y logístico, donde ha ocupado distintos cargos gerenciales en Latinoamérica.

Desde agosto de 2024 se desempeñaba como senior VP Commercial y Business Development de HGT Latin America, posición desde la cual lideró la búsqueda de nuevos negocios y oportunidades de crecimiento para la compañía. Previamente fue gerente general de San Antonio Terminal Internacional, el principal puerto de Chile.

El CEO de Hanseatic Global Terminals, Dheeraj Bhatia, señaló que “Rodrigo conoce a fondo a nuestra compañía y comparte el sello de nuestros terminales. Su calidad humana y profesional serán claves para avanzar hacia la meta que nos hemos propuesto: operar en 30 terminales a 2030 entregando un servicio de excelencia a nuestros clientes”.

Bhatia también destacó la gestión de Mauricio Carrasco, quien lideró la transición de SAAM Terminals a HGT y que ahora asumirá como CEO regional para las operaciones de la compañía en Europa. “Su trayectoria y expertise serán un aporte relevante para nuestra organización y el desarrollo de nuestra red global de terminales portuarios”, afirmó.

Hanseatic Global Terminals Latin America es la oficina regional de la compañía y está presente en terminales de Port Everglades (Estados Unidos), Mazatlán (México), Caldera (Costa Rica), Buenavista (Colombia) y Guayaquil (Ecuador). En Chile opera en Iquique, Antofagasta, San Antonio, San Vicente y Corral.