Hapag-Lloyd adelanta una significativa disminución de sus ganancias al cierre de 2023

La empresa naviera Hapag-Lloyd, compañía alemana en la que CSAV, del grupo Luksic, tiene el 30% de las acciones, adelantó sus cifras preliminares para el negocio al cierre del 2023, en las que registró una disminución significativa de sus ganancias concorde a lo que se esperaba.

Esto, principalmente por las menores tarifas de flete marítimos “resultantes de la normalización de las cadenas de suministros globales”, explicó la empresa. La tarifa promedio por flete disminuyó en un 48%, pasando de US$2.863/TEU en 2022 a US$1.500 US$/TEU en 2023.

Esto también afectó el EBITDA y EBIT, que mostraron cifras significativamente menores que el año anterior. Según los registros no auditados, el ebitda el EBITDA alcanzó los US$ 4.800 millones y el EBIT del Grupo experimentó una disminución interanual a US$ 2.700 millones.

Las tarifas de los fletes marítimos también golpearon los ingresos de Hapag Lloyd, que vieron una caía hasta llegar a los US$19.400 millones. Lo anterior, pese a que los volúmenes de transporte en el último año aumentaron en 0,5% a 11,9 millones de TEU, versus los 11,8 millones de TEU en 2022.

“Sin embargo, el conflicto en el Mar Rojo afectó negativamente a los volúmenes de transporte a finales de año, ya que el desvío de los barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza extendió los tiempos de viajes”, declararon a través de un comunicado.

Cabe mencionar que este segmento de transporte en 2022 representó el 91,3% de las ganancias del Quiñenco, pero ya a septiembre de 2023, la importancia de este negocio había disminuido hasta el 18,9%.