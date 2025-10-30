Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

En abril de este año la histórica juguetería estadounidense, Toys”R”Us, anunció su llegada a Chile, de la mano de la cadena de retail Ripley. Junto con Perú, serían los primeros países de América Latina donde la marca se instalaría dentro de la región. Hoy ya tiene una fecha de arribo.

WHP Global, la matriz de Toys”R”Us, confirmó que este 8 de noviembre inaugurará su primera tienda en Chile. La marca se instalará ocupando un espacio dentro de la sucursal de Ripley en Parque Arauco Kennedy, en la comuna de Las Condes en la Región Metropolitana.

Y más que eso, la compañía confirmó la apertura de una segunda tienda, que no será en la capital de Chile. Un día después, el 9 de noviembre, abrirá sus puertas también en Ripley Mall Marina Arauco, en Viña del Mar.

Estas dos serán las primeras dos tiendas en América Latina, puesto que la primera tienda en Perú se abrirá el 15 de noviembre, en el centro comercial Jockey Plaza.

“Estamos muy emocionados por el próximo lanzamiento de Toys“R”Us en Sudamérica junto con Ripley, un socio que comparte nuestra pasión por crear experiencias memorables para las familias”, afirmó Jamie Uitdenhowen, vicepresidente ejecutivo de Toys“R”Us en WHP Global.

“Chile y Perú son mercados clave en los que se valora profundamente la calidad, la innovación y los lazos familiares, y estamos encantados de llevar nuestra experiencia de compra única a las familias de la región mientras seguimos celebrando la magia del juego”, añadió Uitdenhowen.

El plan conjunto entre Ripley y la cadena de jugueterías pretende, consolidar la presencia de la marca en la región e incorporar una sólida estrategia online que amplía la experiencia de compra más allá de las tiendas físicas.

“Estas aperturas son uno de los hitos más importantes para Ripley en 2025 y responden a un trabajo cuidadosamente planificado, que busca transformar el mercado de jugueterías en Chile y Perú con una marca líder global y con más de 70 años de historia”, dijo Jacko Alvo, gerente de Negocios Corporativos de Ripley Corp.

“Queremos impulsar el crecimiento de esta industria y que los niños vuelvan a reencantarse con el mundo de la juguetería. Nuestra meta es expandir nuestra base de clientes y tomar el liderazgo en esta categoría, que durante los últimos años ha experimentado desafíos significativos. Buscamos elevar los estándares de calidad y generar valor al sector”, finalizó Alvo.