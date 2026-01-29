Iansa concreta venta de negocio de alimentos para mascotas

Empresas Iansa informó que este jueves concretó la venta, a través de la filial LDA, de sus activos de producción y comercialización de alimentos para mascotas a las sociedades Angostura Foods, Inmobiliaria Angostura y Alimentos Concentrados Cisternas.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló que la operación considera el traspaso de la planta productiva y marcas asociadas, entre otros activos asociados a dicho negocio.

La operación, que había sido anunciada el 20 de enero, se hizo a un precio de US$9.670.695 más IVA. Agregó que dicho precio incluye los activos del negocio más los inventarios de materia prima y el material de envase vinculados al negocio.