Iansa concreta venta de negocio de alimentos para mascotas
La operación, que había sido anunciada el 20 de enero, se hizo a un precio de US$9.670.695 más IVA.
Empresas Iansa informó que este jueves concretó la venta, a través de la filial LDA, de sus activos de producción y comercialización de alimentos para mascotas a las sociedades Angostura Foods, Inmobiliaria Angostura y Alimentos Concentrados Cisternas.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló que la operación considera el traspaso de la planta productiva y marcas asociadas, entre otros activos asociados a dicho negocio.
La operación, que había sido anunciada el 20 de enero, se hizo a un precio de US$9.670.695 más IVA. Agregó que dicho precio incluye los activos del negocio más los inventarios de materia prima y el material de envase vinculados al negocio.
