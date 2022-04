Ignacio Iglesias, de Globant, y expansión en Chile: “Nuestro plan de inversiones está un poco desconectado de la coyuntura política”

Este jueves 21 de abril la empresa de productos y servicios tecnológicos de origen argentino, Globant, inaugurará en Santiago un edificio de 3.000 m2 en Las Condes. Está invitado el Presidente Gabriel Boric, además de otras autoridades de alto nivel. Podríamos decir que la palabra “apuesta” de esta multinacional en Chile ya no es precisamente eso, puesto que con cinco años de presencia local (la empresa tiene 19), nuestro país representa un 15% de su facturación latinoamericana y se alza como la más alta de la región.

A un año de que fuera creada por cuatro argentinos en un bar de Buenos Aires, ya estaban logrando clientes en el extranjero (Reino Unido). Actualmente operan en 18 países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, con una planilla de 23.500 trabajadores. En 2021 lograron ganancias por casi US$1.300 millones, casi el doble de lo conseguido en 2019 (US$659 millones). Otro ejemplo más de cómo la industria orientada a “la transformación digital” creció en pandemia.

En nuestro país, su oficina más grande estaba en Viña del Mar, además de otra más pequeña en Santiago, y ahora van por el edificio en Av. Apoquindo. “Vemos a Chile como un mercado fenomenal, tanto de talento como de negocios. De hecho, el año pasado tuvimos un récord de contrataciones, llegando a cerca de 600 ‘globers’ (empleados de Globant) nuevos (50% de la planilla actual). Creo que debe ser la más alta contratación de una empresa en Chile durante el 2021″, comenta Ignacio Iglesias, director general de la región del Pacífico (Chile, Perú y Ecuador) de Globant.

Si llevan cinco años en Chile, la mitad de ese tiempo ha sido bajo el contexto de estallido social y pandemia. ¿Cómo han influido ambos factores en su negocio?

-La pandemia tuvo un efecto de aceleración en la transformación digital no solo en Chile, sino en todo el mundo y la región, por lo que Globant tuvo un crecimiento vertical en los últimos dos años y medio. Todo esto tuvo mucho que ver con los requerimiento de productos y servicios digitales, tendencia que se presentó en todos los mercados. Respecto a los contextos sociales o políticos, siempre son variables dentro del plan de negocios. Pero eso no frenó nuestro plan. Tenemos una mirada de largo plazo.

¿Cómo está ese crecimiento en América Latina?

-Cada vez más fuerte. Nosotros tuvimos dos etapas. La primera, tuvo mucho que ver con la generación de talento latino para prestar servicios a mercados desarrollados, principalmente EE.UU. y Europa. O sea, teníamos muchos globers en Latinoamérica, pero poca facturación. Con el tiempo, esa ecuación fue cambiando. Hoy, Latinaomérica es el 23% de nuestra facturación y Chile es el país que tiene el mayor crecimiento.

¿Qué factores hacen que Chile tenga el pedazo más grande de la torta en la región?

-Hay varios elementos como la desregulación de las telecomunicaciones en los 90, que fue clave, así como la desregulación financiera de hace algunos años, que aceleró muchísimo el espacio de las fintech y la necesidad de la banca tradicional de encontrar soluciones nuevas en lo digital. Además, hay un factor aún más importante: el talento local.

¿Cuáles son las industrias clave para ustedes en Chile?

-Un 60% de nuestros desarrollos son para los servicios financieros, un 20% para retail y otro 20% se divide entre el área salud y otras industrias. Hay muchos espacios para explorar, como la minería, sector que estamos considerando.

¿Pero no influye el panorama político, económico y social de Chile en las inversiones que están haciendo?

-Miramos esos procesos con atención, pero el foco de las decisiones siempre está basado en si el talento local tiene la volumetría y el perfil correcto para que Globant siga creciendo. Por ahí pasa el eje. Lo demás es dato. No solo en Chile, sino en todas partes donde estamos. Nuestro plan de inversiones está un poco desconectado de la coyuntura política. Nuestra mirada es muy a largo plazo y el contexto local es muy relativo al minuto de tomar una decisión como tener o no un edificio nuevo.

Entiendo que invitaron al Presidente Boric a inaugurar el edificio. ¿Eso constituye algún tipo de señal?

-Para nosotros es bastante habitual. Siempre que inauguramos un espacio en algún país, invitamos a las autoridades y normalmente asisten. Globant no solo pone el talento del país en las grandes ligas, sino que además lo desarrollamos. Invertimos mucho en formación, becas, capacitación, temas de género, etc. Hay una agenda coincidente con los gobiernos en esa línea y por eso la invitación. Ojalá puedan venir las autoridades.

¿Qué otros proyectos tienen el 2022 a nivel local?

-Esperamos crecer un 50% este año en Chile y queremos aumentar la participación en sector retail y salud. Además, proyectamos contratar un numero similar de personas que el año pasado. O sea, cerca de 600. Además, vamos a abrir otra oficina más en Santiago antes de diciembre. Es un plan muy ambicioso, pero creo que están las bases, el equipo y el territorio para ello.

¿Cuál es la tendencia tecnológica que viene para este año y los próximos?

-En temas de transformación digital viene mucho de blockchain y de metaverso. Son dos de los grandes temas que están en boga y van a seguir creciendo.

¿Qué piden los clientes con respecto al metaverso?

-La mayoría viene más que nada con el caso de uso en la cabeza o con una idea que vieron en algún lado. La realidad es que, más allá de las acciones puntuales, lo que requiere esto es una estrategia que abarque muchas cosas. Es un nuevo continente y uno no construye la casa en cualquier parte. Pero lo primero es entender qué es el metaverso y cómo se puede utilizar. No es lo mismo para una empresa de B2C (Business to Consumer, hace referencia al comercio de empresas a particulares) que para una minera. Como sea, no vemos que sea una moda pasajera, sino que hay mucho espacio para su desarrollo.