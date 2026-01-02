Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

Expertos creen que el Banco Central subirá proyección para el PIB e Inflación 2025

El Banco Central reveló esta mañana que el Imacec de noviembre de 2025 registró un pobre crecimiento de 1,2% en comparación con igual mes del año anterior.

Se trata de una cifra que estuvo por debajo de los pronósticos del mercado que esperaba una expansión en torno a 2% en el penúltimo mes de 2025.

La serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en doce meses.

Con el resultado de noviembre, que tuvo los mismo días hábiles que el mismo mes de 2024, la economía chilena medida con el Imacec registra una expansión de 2,3% en once meses del ejercicio 2025.

Así las cosas, se ve difícil que se cumpla la meta del Ministerio de Hacienda, que había estimado cerrar el año con un crecimiento de 2,5%.

Para llegar esta cifra, la economía tendría que registrar una expansión de 3,8% en diciembre.

Qué pasó en noviembre

Al descomponer el resultado, el Imacec no minero anotó un crecimiento anual de 1,7%, confirmando que el impulso provino desde los sectores ligados a la demanda interna.

Sin embargo, en términos desestacionalizados, este indicador también retrocedió 0,5% mensual, aunque mantuvo un aumento de 1,6% en doce meses.

La producción de bienes fue el principal lastre del mes. Este componente cayó 1,3% en términos anuales, incidido por una menor producción minera y del resto de bienes. En el caso de la minería, la baja se explicó por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de los bienes influyó una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica.

La industria, en tanto, mostró una variación marginal de 0,3%, resultado de la compensación entre una mayor refinación de combustibles y una caída en la elaboración de bebidas. En cifras ajustadas por estacionalidad, la producción de bienes disminuyó 0,7% respecto de octubre, principalmente por el desempeño de la minería.

El buen momento del comercio

En contraste, el comercio fue el sector que más aportó al crecimiento del Imacec de noviembre. La actividad comercial aumentó 5,5% en términos anuales, con resultados positivos en todos sus componentes.

Destacó el comercio automotor, impulsado por las ventas de vehículos. En el comercio minorista sobresalieron las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y las realizadas a través de plataformas de venta online. En el mayorista, en tanto, crecieron las ventas de maquinaria y equipos, así como de alimentos.

En términos desestacionalizados, el comercio avanzó 0,3% mensual, apoyado por el segmento automotor, aunque parcialmente compensado por una contracción del comercio mayorista.

Los servicios también contribuyeron al crecimiento anual del Imacec. Este sector aumentó 1,9% en doce meses, explicado principalmente por el buen desempeño de los servicios personales, en particular los de salud.

En sentido contrario, los servicios de transporte registraron una caída. Al ajustar por estacionalidad, los servicios retrocedieron 0,6% respecto del mes anterior, arrastrados por los servicios empresariales y el transporte.