El balance de los expertos tras la publicación del Imacec de octubre

Durante esta jornada se conoció que la economía chilena creció 2,2% en octubre, ubicándose en la parte alta de las expectativas.

De acuerdo al Banco Central, el resultado del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

¿Qué dicen los expertos de estos resultados?

“Dentro de lo esperado”

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, señala que “el resultado del Imacec de octubre está dentro de lo esperado. Esperábamos un crecimiento en torno a 2,2%. La verdad es que el resultado estuvo un poquito por encima de las expectativas y eso da cuenta de una recuperación de la economía que aún está en términos frágiles; no es sostenido este crecimiento, porque se sustenta en básicamente efectos puntuales, como el mejor dinamismo del comercio, asociado a las mayores ventas electrónicas que se dieron durante este periodo”.

Y agrega que “el resto de sectores se encuentra bastante retrasado en términos de su desempeño anual, y para los próximos meses no esperamos un mayor crecimiento económico que el que estamos viendo hasta ahora”.

Foto: Andres Perez Andres Perez

“Mantenemos nuestra proyección”

Marcela Calisto, economista Bice Inversiones, sostiene que “el Imacec de octubre se ubicó ligeramente por encima de lo estimado, destacando la contribución de los sectores de servicios y comercio. Si bien esta cifra sugiere que la economía mantendría variaciones en torno al 2%, mantenemos nuestra proyección de 1,8% para el cuarto trimestre, dado que la alta base de comparación limita la posibilidad de registros superiores”.

“En consecuencia, no modificamos nuestra estimación de crecimiento anual, que se mantiene en 2,3%”, finaliza.

“Ritmo de expansión del comercio”

Desde Santander señalan que “el comercio volvió a destacar, con un sólido incremento interanual de 8,1%, impulsado por todos sus componentes. El comercio mayorista se expandió gracias a mayores ventas de maquinaria, equipos y alimentos, reflejando la fuerte inversión en grandes proyectos. En el comercio minorista, se observaron alzas en las ventas de grandes tiendas y vestuario. En términos desestacionalizados, el sector avanzó 0,1% m/m”.

También sostienen que “hacia adelante, anticipamos una estabilización en la inversión en maquinaria y equipos de los grandes proyectos mineros y una normalización del flujo de turistas argentinos, factores que moderarían el ritmo de expansión del comercio en los próximos meses”.

Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Y finalizan diciendo que “los servicios crecieron 2,5% a/a, con un aumento mensual de 0,7%, explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, especialmente salud. Por su parte, la industria manufacturera se expandió 1,8% a/a, impulsada por una mayor elaboración de alimentos. Finalmente, resto de bienes registró un retroceso de 0,2% a/a asociado a la generación eléctrica, ante una exigente base de comparación, y construcción que se mantiene relativamente estancado”.

“Sin grandes sopresas”

Desde Scotiabank explicaron que el “Imacec de octubre creció 2,2% a/a, sin grandes sorpresas para las expectativas del mercado y las nuestras. Se observó crecimiento generalizado a nivel de sectores económicos, destacando los servicios personales. Con vaivenes, la actividad no minera ha logrado expandirse permanentemente este año, alcanzando niveles de actividad récord tanto a nivel total como no minero”.

“Por su parte, el factor estacional no fue determinante en octubre por la no existencia de días hábiles adicionales. Para noviembre y diciembre, estimamos una leve aceleración en la actividad económica mensual, que es consistente con nuestra proyección de 2,5% de crecimiento del PIB para 2025, la cual hemos mantenido sin cambios a lo largo del año”, agregaron.

Respecto a la posibilidad de recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en diciembre, sostuvieron que sí, “pero no por argumentos vinculados a la actividad y/o la brecha de capacidad”.

“El principal determinante de un recorte de 25 pb. en diciembre provendría de la inflación y sus determinantes. La ventana para recortar la TPM y llegar al nivel neutral de 4,25% estaría presente eminentemente en las RPMs de diciembre y enero, pues la brecha de actividad está cerrada y se observa un buen dinamismo del consumo con apoyo del crédito y recuperación de indicadores de confianza, en un contexto donde los costos laborales seguirán subiendo en el horizonte de política”, finalizaron.

“Tendencia de recuperación”

Ramiro Torres, subgerente de Estudios y Análisis Cuantitativo de Principal Chile, comentó que “luego de que los datos sectoriales de la semana pasada generaran ciertas dudas respecto a cómo se habría desenvuelto la economía como un todo, este registro continuó la tendencia de recuperación tras la caída en el sector minero durante el tercer trimestre, y consolida las expectativas de un crecimiento en torno al 2,5% y quizás algo más para cierre de año, sin afectar los sesgos actuales en política monetaria de paso. Cabe destacar que el Imacec no minero crece un 3,0% interanual y 0,6% mensual en su serie desestacionalizada, sugiriendo un ritmo robusto más allá de los vaivenes experimentados en la industria minera, específicamente del cobre.