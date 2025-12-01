Economía chilena crece en la parte alta de las expectativas y acumula una expansión de 2,4% a octubre

La economía chilena creció 2,2% en octubre ubicándose en la parte alta de las expectativas.

De acuerdo al Banco Central, el resultado del Imacec se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.

La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.

Con este resultado, entre enero y octubre, la actividad económica acumula un alza de 2,4%.

El acumulado del año está en línea con la proyección del Ministerio de Hacienda de 2,5% y en el punto medio del rango del Banco Central de 2,25% a 2,75%.

Los sectores

Uno de los sectores impulso el crecimiento fue la actividad comercial. Según informó el Banco Central tuvo un aumento de 8,1% en términos anuales. “Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y minorista. El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos”, destacó el BC.

Asimismo, destacó que en el comercio minorista crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario. Por su parte, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones.

Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, incidido por el comercio minorista, y compensado en parte por el comercio mayorista.

El segundo sector con el mayor crecimiento fueron los servicios que aumentaron 2,5% en términos anuales. Este resultado se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,7% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.

Un realidad distinta registró la producción de bienes que cayó 0,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes . La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció como resultado de la mayor elaboración de alimentos.