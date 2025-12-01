Ministro Grau valora cifras de Imacec de octubre: “Estamos empezando a cerrar un buen año en materia económica”

04/09/2025 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO, JUNTO A MINISTROS, LUIS CORDERO, NICOLAS GRAU Y XIMENA AGUILERA - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Durante esta jornada se conoció que la economía chilena creció 2,2% en octubre, ubicándose en la parte alta de las expectativas.

De acuerdo al Banco Central, el resultado del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

Ante este contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el desempeño del comercio, de la actividad no minera y del crecimiento de la economía chilena en general.

“Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año”, sostuvo el jefe de la billetera fiscal.

“Los datos de octubre nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada”, agregó.

Por último, señaló que “este buen Imacec se suma a los meses sucesivos de reducción de desempleo, especialmente el desempleo femenino, con salarios que crecen más que la inflación. En el tercer trimestre, la inversión creció más de un 10% y eso está ayudando a generar empleos de calidad. Así, estamos empezando a cerrar un buen año en materia económica”.