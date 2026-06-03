CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Primus: Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa de la CMF en contra Francisco Coeymans

    En mayo del 2025 el regulador del mercado impuso una multa de UF50 mil a Francisco Coeymans por la entrega de información falsa al mercado. Según la autoridad, los activos de Primus eran $35 mil millones inferiores a lo informado.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus Capital.

    La Novela Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la multa interpuesta a Francisco Coeymans por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco del caso Primus.

    La resolución, firmada por los ministros Jenny Book Reyes, Manuel Rodríguez Vega y la abogado integrante Catalina Infante Correa, desestimó con costas el recurso de ilegalidad interpuesto por Coeymans.

    En mayo del 2025 la CMF multó a Coeymans e impuso la inhabilidad temporal por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en las entidades supervisadas, pues, en su calidad de gerente general de Primus Capital, proporcionó a la CMF y al público en general, “con pleno conocimiento”, información financiera que no se ajustó a la realidad económica del emisor, con activos “excedidos en más de $35 mil millones, como consecuencia de operaciones irregulares de factoring entre otras, que él mismo procuró personalmente que se concretaran y se contabilizaran indebidamente en sus estados financieros”, indicó en su minuto el regulador.

    Coeymans acusaba en su recurso de reclamación que las sanciones del regulador carecían de “una base fáctica suficientemente acreditada, mediante una indebida aplicación administrativa de una norma de naturaleza penal y con una multa que califica de desproporcionada”.

    En su fallo, la Corte detalló una serie de antecedentes que dieron lugar a la sanción, esto es desde la emisión de los estados financieros de Primus el 27 de marzo de 2023 y el hecho esencial del 30 del mismo mes, cuando se informó de la auditoría interna que dio cuenta de operaciones de factoring respaldadas con cheques eventualmente falsificados.

    En esa línea, recordó la denuncia en contra de Coeymans presentada por Primus en mayo del 2023, la investigación interna que detectó las operaciones respaldadas por los cheques, así como “incumplimientos graves y faltas a la probidad por parte de Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, incluyendo aprobación de operaciones con clientes rechazados por áreas de riesgo y legal”.

    También destacó los informes forenses elaborados por KPMG, que concluyeron que las operaciones irregulares “se ejecutaron mediante sociedades relacionadas a terceros”, y que Francisco Coeymans se desempeñó como gerente general de Primus entre el 3 de marzo de 2014 y el 29 de marzo de 2023, “teniendo entre sus funciones la coordinación de información hacia el directorio y la autorización de operaciones”.

    Descritos los hechos, la Corte señaló en su fallo que “no es admisible la alegación de la reclamante referida a la supuesta incompetencia de la CMF” para aplicar sanciones con base en el artículo 59 letra a) de la Ley N°18.045. El exejecutivo alegaba que dicho artículo se trata de una norma de naturaleza penal cuya persecución correspondería al Ministerio Público y al juez penal, no a la autoridad administrativa, sin embargo la Corte sostuvo que “la potestad sancionatoria administrativa de la CMF, como ha quedado asentado, persigue tutelar la transparencia, la fe pública, la confianza de los inversionistas y el adecuado funcionamiento del mercado de valores, castigando las conductas que atenten contra dichas esferas de fiscalización”.

    Junto con ello expuso que la CMF establece obligaciones relativas a la preparación, presentación y veracidad de la información financiera, imponiendo además la suscripción de declaraciones de responsabilidad por parte del gerente general y del directorio, por tanto, Coeymans “firmó voluntaria y formalmente la declaración de responsabilidad por los estados financieros de 2022 remitidos a la autoridad”.

    Por ello, indicó que “a lo anterior, cabe agregar que como se informó en estrados, sin controvertirlo la defensa del señor Coeymans, en sede penal, este declaró reconociendo los hechos que en esta sede se desconocen”.

    Respecto a las alegaciones de Coeymans sobre la vulneración del principio de proporcionalidad, la Corte indicó que no se vislumbra una infracción.

    En esa línea, sostuvo que el monto de UF50 mil de la multa “se enmarca estrictamente dentro de los límites y rangos permitidos por la normativa vigente”.

    Por otra parte, indicó que “la resolución impugnada fundamenta extensamente la medida aplicada en la gravedad y materialidad de las infracciones imputadas, atendido que los estados financieros remitidos a la autoridad y al mercado no reflejaban la real situación financiera de la sociedad, ocultando información relativa al esquema de irregularidades financieras detectado posteriormente”.

    “Asimismo, la resolución releva el impacto que dicha información incorrecta tuvo sobre la confianza y fe pública del mercado financiero, así como la afectación de las funciones de supervisión y fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero”, explica el fallo.

    Más sobre:Caso PrimusCMFCorteCoeymans

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Lo más leído

    1.
    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    2.
    Autorización de US$6.200 millones: ministro Quiroz explica para qué necesita más deuda y proyecto ingresa mañana

    Autorización de US$6.200 millones: ministro Quiroz explica para qué necesita más deuda y proyecto ingresa mañana

    3.
    Exgerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    Exgerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    4.
    Precio del cobre llega a su tercer nivel más alto de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.

    Precio del cobre llega a su tercer nivel más alto de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.

    5.
    “El país más lento del mundo”, “Debilita la competencia”: la dura crítica de FinteChile a la CMF por cambios en normativa que regula el SFA

    “El país más lento del mundo”, “Debilita la competencia”: la dura crítica de FinteChile a la CMF por cambios en normativa que regula el SFA

    6.
    No solo triunfa en cancha: Cruzados registra la mayores ganancias entre los clubes de fútbol en el primer trimestre

    No solo triunfa en cancha: Cruzados registra la mayores ganancias entre los clubes de fútbol en el primer trimestre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad
    Chile

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko
    Negocios

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Caso Primus: Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa de la CMF en contra Francisco Coeymans

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul
    El Deportivo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    “Analfabetismo y alcoholismo”: el informe de la prensa italiana sobre Chile que provocó la histórica Batalla de Santiago

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo
    Tecnología

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu
    Cultura y entretención

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana
    Mundo

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Irán lanza ataque de represalia contra bases de EE.UU. en Kuwait y se activan alertas aéreas en Bahréin

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”