Imacec: Grau reconoce expansión “algo menos dinámica” en noviembre y advierte base de comparación “más exigente”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó esta mañana el desempeño que tuvo la economía chilena en noviembre, de acuerdo al Imacec que reportó el Banco Central.

En una declaración pública, el jefe de la billetera fiscal reconoció que la expansión de 1,2% estuvo “algo menos dinámica que la tendencia previa” y también que las expectativas (que estaban en torno al 2%)

Según el jefe de Teatinos 120, esto en parte se explica porque “la base de comparación del año pasado es más exigente”.

Hay que recordar que con el Imacec de noviembre, la economía chilena medida con este indicador acumula un crecimiento de 2,3% en 2025, lo que hace difícil la posibilidad de cumplir la meta del propio Ministerio de Hacienda, de 2,5%.

En una lectura más optimista de la actividad, Grau destacó la performance de la economía no minera que acumula una expansión de 2,8%.

“Si uno limpia incluso factores estacionales, este crecimiento podría llegar hasta el 3%. Si bien hay fluctuaciones transitorias y cambian las bases de comparación, la economía sigue por una buena tendencia”, dijo.