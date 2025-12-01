Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

La proyección que tiene el Ministerio de Hacienda para el PIB del año es de una expansión de 2,5%. Si se cumple, el crecimiento promedio de la economía chilena en el periodo del Presidente Gabriel Boric sería de 2%, superando el resultado del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el peor desde el retorno de la democracia.

Pero para lograrlo el camino no está fácil, a decir de los expertos. Un paso en esa dirección se dio este lunes. El Banco Central (BC) reveló que el Imacec de octubre fue de 2,2%, ubicándose en la parte alta de las expectativas. Con ello, la expansión acumulada del año entre enero y octubre es de 2,5%, por lo que la actividad queda bien aspectada para lograr ese crecimiento anual que espera Hacienda y además se ubica en el punto medio del rango del Banco Central, de 2,25% a 2,75%.

El crecimiento de octubre, de acuerdo al instituto emisor se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados -0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses- fue determinado por los servicios, la minería y la industria. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3% en doce meses.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y señaló que “este 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año”.

26 NOVIEMBRE 2025 MINISTRO DE ECONOMIA, NICOLAS GRAU, DURANTE LA VOTACION DE LA LEY A PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Los sectores

Uno de los principales sectores que impulsó el crecimiento fue la actividad comercial, que tuvo un aumento de 8,1% en términos anuales. “Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y minorista. El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos”, destacó el BC.

Asimismo, indicó que en el comercio minorista crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario. Por su parte, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, incidido por el comercio minorista, y compensado en parte por el comercio mayorista.

El segundo sector con el mayor crecimiento fueron los servicios, que aumentaron 2,5% en términos anuales. Este resultado se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,7% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.

Una realidad distinta registró la producción de bienes, que cayó 0,2% en términos anuales, resultado incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció como resultado de la mayor elaboración de alimentos.

La última milla

No obstante los mejores datos de octubre, para que se logre la proyección de Hacienda para 2025, la economía debe mantener el ritmo y crecer en promedio 2,5% en el último bimestre. Al respecto, los expertos mantienen sus dudas, ya que como factor en contra tiene la alta base de comparación de diciembre: en el último mes del año pasado la economía se expandió 6,8%.

Por lo tanto, si bien algunos ven alcanzable el 2,5%, otros apuestan por algo menos para el crecimientp del PIB del año.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, plantea que “en el escenario actual, proyectamos un crecimiento de 2,2% anual para noviembre y 1,8% anual para diciembre. Esto implica una economía sin mayores sorpresas, sumado a una ausencia de efectos relevantes relacionados a la composición del calendario, toda vez que ambos meses poseen el mismo número de días hábiles que en 2024”.

La economista indica que, en términos sectoriales, “es esperable que el crecimiento de los próximos meses continúe apoyándose en el sector no minero de la economía, destacando los servicios como el principal motor de crecimiento de nuestra economía y un comercio que seguirá expandiéndose, contribuyendo así al crecimiento agregado de la economía”.

Mauricio Carrasco, académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, sostiene que “para lograr el 2,5% para el total del año, se requiere una aceleración de la actividad no minera por sobre lo que hemos visto en este último trimestre o semestre”. El experto espera un Imacec de 2,4% en noviembre y 1,9% en diciembre. Con ello, un cierre de 2025 con un alza de 2,4%.

Para Alejandro Fernández, economista de Gemines, la economía crecerá 2,4% en noviembre y 1,9% en diciembre. Con ello, prevé un 2025 con un alza de 2,4%, mientras que Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, plantea como escenario base un Imacec de 3% en noviembre y de 1,2% en diciembre. Con ello, proyecta un PIB anual de 2,4% a 2,5%.

Otro que entrega su proyección es Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad: “La economía enfrenta los últimos meses del año en una fase de normalización, donde los sectores servicios y comercio impulsan la actividad”. Así, estima que el Imacec de noviembre se ubicará entre 2,2% y 2,4%, mientras que, en diciembre, la actividad se desacelera levemente a un rango entre 1,6% a 1,8%% anual. Con ello, el cierre de año estaría entre 2,3% y 2,5%.

TPM bajaría en diciembre

Hasta antes de esta cifra, los expertos tenían como expectativa que el Banco Central bajaría la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión de diciembre. Esa previsión es vio reafirmada luego del dato de Imacec de octubre. “Seguimos esperando un recorte de 25 puntos base para la última reunión del año”, dice Apablaza.

Gustavo Yana, economista y estratega de inversiones de Zúrich, afirma que “no anticipamos que este dato incida significativamente en la decisión de la próxima reunión, dado que asignamos mayor peso a la sorpresa bajista de la inflación de octubre (0%), junto con la creciente expectativa de un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión del 10 de diciembre”. Por ello, indica que se mantiene la previsión de que “el Banco Central recortará TPM en 25 puntos base, llevándola a 4,5% en su reunión del 16 de diciembre”.