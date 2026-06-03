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    Toesca cierra compra de Primus y recibe autorización para adquirir Frontal Trust

    La gestora Toesca puso a Alejandro Bezanilla, ex gerente general de AFP Habitat, como presidente de la empresa de factoring, tras comprar el 90% a Raimundo Valenzuela y Fernando Franke. Y recibió la aprobación de la compra de Frontal Trust por parte de la FNE. Con la fusión, la participación de Toesca en activos alternativos vía fondos públicos subiría a entre 5% y 10%, y en fondos privados a un rango de 10%-20%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Este martes Toesca celebró por partida doble consolidando su posición compradora en el mercado local. Por un lado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra de Frontal Trust. Por otro, Primus comunicó que se concretó la venta del 90% de la compañía de factoring a Toesca.

    Mediante un hecho esencial, la compañía de factoring con presencia en Chile y Perú, anunció al mercado que, este martes, se materializó la transacción y, en consecuencia, “se ha verificado la enajenación del 90% de las acciones de la Sociedad a Greenbridge SpA”.

    Greenbridge Capital es un joint venture formado en 2019 por Toesca y TC Latin American Partners para realizar inversiones en el sector de crédito privado en América Latina. Dicha sociedad adquirió la participación de Raimundo Valenzuela, el controlador con un 68,99%, y el 14% de su socio Fernando Franke. El 10% restante quedó en manos de Eduardo Guerrero.

    Junto con informar la operación, los directores de Primus Raimundo Valenzuela, Matías Franke, Benjamín Laso, Francisco Gabriel Marín y Eduardo Guerrero presentaron su renuncia a la mesa, cargos que fueron asumidos por Alejandro Montero, Manuel Ossa, Daniel Grunberg e Isabel Margarita Wolleter.

    En tanto Alejandro Bezanilla, el ex gerente general de AFP Habitat que se sumó al grupo Toesca, fue designado presidente del directorio de la empresa de factoring.

    Frontal Trust

    Por la mañana del marte, la FNE había aprobado la compra de Frontal Trust por parte de Toesca.

    Frontal gestiona en torno a US$800 millones con foco en los sectores inmobiliario, deuda privada, infraestructura, private equity y agribusiness. Por su parte, Toesca administra unos US$980 millones repartidos en 25 fondos, entre públicos y mutuos, con activos en Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

    El 2 de marzo pasado Toesca y Frontal Trust notificaron a la FNE de la operación, organismo que el 26 de mayo resolvió aprobarla. Según la resolución, ambas partes plantearon a la FNE que su mercado relevante es la gestión de activos alternativos para clientes calificados, mediante fondos de inversión en base a una estrategia de inversión activa.

    El estudio de la FNE realizó un análisis respecto de la gestión de fondos de inversión para inversionistas calificados, mediante inversión en instrumentos alternativos, en base a una estrategia de inversión activa, “concluyendo que, incluso bajo la definición de mercado más conservadora plausible, la materialización de la operación no implica riesgos para la competencia”.

    El informe especificó que la participación de mercado de Toesca en la gestión de activos alternativos en base a gestión activa, medida como activos bajo administración, abarcaba un rango de 0-5% para los fondos públicos y privados.

    En el caso de Frontal Trust, para fondos públicos el rango era de 5-10% y de 10-20% en fondos privados.

    Una vez se fusionen ambas gestoras, la participación de Toesca en activos vía fondos públicos subiría a 5-10%, y en fondos privados a un rango de 10-20%.

    A pesar de la operación, no sería la gestora con la mayor participación de mercado en estos activos. LarraínVial, según la FNE, tiene una cuota de 20-30% en fondos públicos, y de 10-20% en vehículos privados.

    En el caso de Ameris, su participación de mercado en activos alternativos para clientes calificados gestionados de forma activa alcanza a un rango de 10-20% en fondos públicos y privados.

    Actores como Independencia, Asset, Moneda, Volcom, MBI o BTG Pactual tienen porcentajes inferiores.

    Según la FNE, a partir de la información indicada “es posible observar que no se superan los umbrales de concentración establecidos en la Guía de Análisis Horizontal”.

    “De forma adicional, fue posible constatar que no concurren circunstancias especiales que ameriten un análisis en mayor profundidad. En consecuencia, dados los antecedentes tenidos a la vista por esta división durante la investigación, se concluye que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los segmentos relativos a la actividad de gestión de activos desarrollada por las partes”, dice el documento.

    Por tanto, la FNE llegó a “la convicción” de que la transacción “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia”, por lo que “se recomienda aprobar la operación”.

    Más sobre:MercadosToescaPrimusFrontal Trust

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