    India y la Unión Europea firman “la madre de todos los acuerdos” en medio de presiones por aranceles de EE.UU.

    El pacto firmado entre ambas economías prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6% de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones hacia India para el año 2032.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto: Narendra Modi y Ursula von der Leyen Fuente: cuenta de X de Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

    India y la Unión Europea (UE) concretaron un acuerdo de libre comercio tras casi dos décadas de negociaciones. Según destacaron diversos medios, el acuerdo fue firmado justo en momentos en que ambas partes buscan profundizar su relación económica y compensar el impacto de las políticas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Hemos concluido la madre de todos los acuerdos”, señaló a través de X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

    “Hemos creado una zona libre de comercio de dos mil millones de personas, con beneficios para ambas partes”, continúa.

    Según consignó Bloomberg Línea, el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo que el acuerdo fortalecerá los sectores manufactureros y de servicios del país asiático, al mismo tiempo que impulsará la confianza de inversionistas.

    La presidenta de la Comisión Europea agregó también que, “con el TLC, los exportadores europeos ahorrarán hasta €4.000 millones al año en aranceles. Y se espera que las exportaciones de la UE se dupliquen con el tiempo".

    “Grandes oportunidades por delante”, concluyó von dar Leyen.

    Detalles del acuerdo

    Según informó el medio DW, el pacto firmado entre ambas economías prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6% de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas 4.000 millones de euros anuales en aranceles y permitirá duplicar las exportaciones hacia India para el año 2032.

    India y la UE intercambiaron en 2024 mercancías por valor de 120.000 millones de euros (US$142.000 millones, un aumento de casi el 90 % en diez años) y servicios por 60.000 millones de euros (US$71.000 millones), según estadísticas europeas que consignó DW.

    En virtud del acuerdo, se espera que India facilite el acceso al mercado de productos clave del Viejo Continente, como los automóviles y el vino, a cambio de permitir las exportaciones de textiles y productos farmacéuticos.

