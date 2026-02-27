SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Índice de Percepción de la Corrupción 2025: señales de alerta para Chile

    Janet AwadPor 
    Janet Awad

    Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público. Asigna una puntuación a 182 países -en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (transparente/íntegro)- utilizando datos de 13 fuentes externas.

    Dada la trascendencia de este índice, las manifestaciones específicas de la corrupción que aborda (soborno, malversación de fondos públicos, captura del Estado por intereses privados, entre otras) y que su metodología permite ver la evolución en un periodo largo de tiempo, es que los resultados 2025 -conocidos recientemente- no solo son de suma relevancia sino sobre todo preocupantes: la puntuación promedio mundial se situó en su nivel más bajo en una década; y en el caso de Chile, obtuvo 63 puntos repitiendo su peor desempeño en 30 años.

    Si miramos solo el ‘barrio’ y la data del último año, es efectivo que Chile continúa como el segundo mejor evaluado de América Latina. Pero en una mirada más amplia de tiempo, vemos que este resultado consolida un inquietante estancamiento tras más de 10 años de retrocesos en la percepción de probidad.

    En 2014, Chile registraba 73 puntos en este Índice, ubicándose en el lugar 21 del ranking global y lideraba el grupo de países Latinoamericanos junto con Uruguay. En la última década perdimos el liderazgo en Latam, retrocedimos al lugar 31 de la clasificación y la percepción de corrupción aumentó 10 puntos.

    ¿Cuál es la explicación de este retroceso? El deterioro no se explica por un hecho específico o aislado, sino por una secuencia de golpes a la confianza: escándalos de financiamiento político, mal uso de recursos púbicos, corrupción municipal, tráfico de influencias, colusiones, y una sensación persistente de impunidad en los casos de alto nivel.

    Uno de los grandes problemas es que el sistema en Chile todavía deja demasiadas ventanas abiertas a potenciales actos de corrupción: persisten márgenes amplios de discrecionalidad en la administración pública, por lo que urge robustecer el acceso a la información y aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos; apremia una modernización profunda del Estatuto Administrativo y del Sistema de Alta Dirección Pública, así como el desarrollo de sistemas de integridad para los gobiernos municipales; y es fundamental profundizar la digitalización del Estado para ampliar el acceso de servicios a toda la población.

    Además, el lobby sigue siendo poco transparente, el financiamiento de la política mantiene zonas grises, los delitos complejos son difíciles de investigar y probar, y la frontera entre lo público y lo privado es borrosa en muchos espacios.

    Al mirar qué hacen los países que lideran este Índice el contraste es incómodo: Dinamarca y Finlandia combinan instituciones independientes, transparencia casi obsesiva —desde compras públicas hasta patrimonio de autoridades— y una función pública profesional, con altos estándares éticos y nula tolerancia a la cultura de la ‘viveza’. La corrupción ahí no solo se castiga, es socialmente inaceptable.

    Otro paradigma es Singapur, que se caracteriza por una agencia anticorrupción con amplios poderes, sanciones efectivas y una burocracia bien remunerada y altamente controlada.

    A todo lo anterior, agregaría un factor que es esencial para construir culturas de integridad sólidas: formación y capacitación permanente en valores y liderazgo ético -desde la más temprana edad-, incluso previo al ingreso de profesionales y técnicos al mundo laboral.

    Chile no vive una crisis terminal de integridad, pero sí está en una pendiente de la cual tenemos que hacernos cargo con urgencia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos a tolerar y esperar? Preservar la integridad del sector público -y también del privado- es crucial no solo para la credibilidad institucional y el bienestar del país y sus ciudadanos, es esencial para la construcción del capital social y la sostenibilidad de nuestra democracia.

    Más sobre:Corrupción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cinco detenidos tras investigación por homicidio ocurrido en Valdivia: se allanaron siete domicilios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero
    Chile

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?