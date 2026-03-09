Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero
Los datos de este lunes también mostraron que el índice de precios al productor, que mide los costos de los bienes a puerta de fábrica, bajó un 0,9%
El índice de precios al consumidor (IPC) de China, un indicador principal de la inflación, aumentó un 1,3% interanual en febrero, según datos oficiales publicados hoy lunes.
De acuerdo con los datos dados a conocer por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE), el IPC básico, que excluye los precios de alimentos y energía, se incrementó en un 1,8% interanual el mes pasado.
Los datos de este lunes también mostraron que el índice de precios al productor, que mide los costos de los bienes a puerta de fábrica, bajó un 0,9% interanual el mismo mes, con una reducción que disminuyó continuamente, informó el BNE.
