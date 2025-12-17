Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

La firma constructora FFV, ligada al empresario Eduardo Fernández León, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto de tres torres a pasos de una de las salidas de la estación de Metro Manquehue, en la comuna de Las Condes. La iniciativa contempla viviendas, oficinas y locales comerciales.

Según se informó, el proyecto “Proyecto Inmobiliario Nueva Manquehue II” considera 456 departamentos, 94 oficinas y 13 locales comerciales, junto con 820 estacionamientos vehiculares y 312 estacionamientos para bicicletas.

En detalle, las torres A y B tienen 22 pisos con 228 viviendas cada uno. Además, ambos edificios contemplan la construcción de cinco niveles de subterráneos destinados a 509 estacionamientos vehiculares. Mientras que el edificio C es de 19 pisos con cinco niveles subterráneos.

La iniciativa tiene una inversión estimada de US$79 millones, según se informó al ingresar la declaración de impacto ambiental (DIA).

“El objetivo del proyecto es proveer nuevas soluciones habitacionales en la comuna de Las Condes, para satisfacer la demanda actual de viviendas en el sector”, dijo la firma ante el Seia.

El proyecto se emplaza continuo a las calles de Rosario Norte, Edipo Rey Apoquindo y Alonso de Córdoba, teniendo salidas por estas dos últimas.

El informe de la firma creada en 1995 también proyectó que el número de trabajadores mínimo en obra será de 20 personas al inicio de las faenas. El número máximo de trabajadores, considerando los contratados directamente como también aquellos de los subcontratistas, se estima en 200 trabajadores. El promedio serán 100 personas. En tanto, para la fase de operación, la firma estima un mínimo de 10 y un máximo de 30.

Respecto a los palazos, la empresa comentó que las obras comenzarán aproximadamente en el mes de abril del 2026, una vez obtenida una resolución de calificación ambiental (RCA) favorable. Luego se espera que la primera torre esté lista en febrero del 2028, la segunda en enero del 2029 y la tercera en el primer mes de 2023.

“La fase de construcción tendrá una duración aproximada de 46 meses en total”, añadieron.