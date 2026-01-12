SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    La investigación iniciada por el Departamento de Justicia de EEUU tensionó los mercados: el oro batió un nuevo récord mientras el dólar cayó. Sin embargo, los mercados accionarios cerraron al alza y en Chile, el Ipsa anotó un nuevo techo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Jerome Powell habla después de ser nominado para Presidente de la Reserva Federal por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, 2 de noviembre de 2017. Foto: AFP SAUL LOEB

    Los temores sobre la independencia de la Fed volvieron a encenderse luego de que el domingo se conociera la investigación penal abierta en EEUU en contra de la entidad, hecho que terminó por empujar a los activos refugio y a desplomar el dólar.

    Fue el domingo por la noche cuando la Fed, mediante su cuenta oficial en X, difundió una declaración en video del presidente Jerome Powell en la que sostuvo que la investigación surge luego de que el banco central haya fijado las tasas de interés “basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias” de Donald Trump.

    En ese sentido, advirtió que el trasfondo del proceso apunta a la independencia del organismo.

    “Esto tiene que ver con si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia y de las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política”, afirmó.

    Powell detalló que el viernes el Departamento de Justicia notificó a la Reserva Federal con citaciones de un gran jurado, “amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado”.

    Según explicó, dicho testimonio se refería, en parte, a “un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal”. De hecho, la investigación se produce por una renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal en Washington.

    Powell insistió en que la investigación no tendría relación directa con el contenido de su testimonio ni con el proyecto de remodelación.

    “Esta nueva amenaza no se trata de mi testimonio del pasado junio ni de la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata del rol de supervisión del Congreso; la Fed, a través de testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos”, señaló.

    Expresidentes defienden a Powell

    Ante la escalada, tres expresidentes de la Reserva Federal (Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan) firmaron una declaración criticando la investigación y señalando que es un “intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar la independencia” del organismo.

    “La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo”, agregaron en el escrito.

    En el mismo documento, los economistas expresaron que la acusación realizada se asemeja a lo que ocurre en países de “mercados emergentes con instituciones débiles”.

    “Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. No tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”.

    El proceso de recorte de tasas por parte de la Fed en las últimas tres reuniones ha llevado a los tipos a su menor nivel en tres años, entre el 3,5 % y el 3,75 %. Sin embargo, la reducción no ha sido lo suficientemente rápida para Trump.

    Los mercados

    Entre los inversionistas los temores sobre la independencia de la Fed se hicieron sentir. Pero a pesar de que las bolsas en EEUU iniciaron las jornadas con pérdidas, al cierre de la sesión revirtieron la tendencia para cerrar al alza.

    Así, el S&P500 anotó una subida de 0,15%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el industrial Dow Jones se empinaron 0,26% y 0,17% respectivamente.

    En Chile, la Bolsa de Santiago trepó a un nuevo máximo histórico 11.066,16 puntos tras subir 1,125%. Con esto, la bolsa acumula un retorno de 4,27% en el año.

    En paralelo, a nivel global el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas - anotaba un descenso - al cierre de esta edición - de 0,21% hasta los 98,680 puntos.

    Con este telón de fondo, en Chile la moneda de EEUU se cotizó en $888,10, lo que representa una caída de $8,76 (0,98%) respecto al viernes. Según registros de Tradingview, este es su punto más bajo en dos años. Con este movimiento, la moneda nacional acumula un avance del 1,78% en lo que va de 2026.

    A la debilidad mundial del dólar, se sumó el precio del cobre que también alcanzó niveles históricos en la Bolsa de Metales de Londres.

    De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre la libra saltó hasta los US$ 6,04, llevando el precio promedio del metal rojo hasta los US$ 5,90.

    “A nivel local, el escenario continúa siendo favorable, apoyado en la recuperación del cobre, que se mantiene cercano a sus máximos y refuerza una visión de continuidad y fortaleza para la economía chilena”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

    Las mejores perspectivas quedaron reflejadas en los resultados Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, en la que los expertos mejoraron en dos décimas el cálculo de crecimiento del PIB este año.

    Mientras el dólar bajaba, en el mundo los activos refugios volvieron a brillar. El precio del oro logró un peak nunca visto de US$ 4.605 -al cierre de esta edición - , es decir un alza de 2,3%.

    Con este resultado, el precio del activo refugio por excelencia acumula un alza de 6% en lo que va de arranque de 2026 luego de un salto de más de 70% el año pasado.

    Más sobre:MercadosFedReserva FederealJerome PowellDonald TrumpEEUUTasasIpsaDólarOro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    Senador Coloma prepara maletas: la carta de Kast para la Embajada de Chile en España

    Ministerio de Seguridad o el Senado: la gran disyuntiva de Rodolfo Carter

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    3.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    4.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    5.
    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información
    Chile

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición
    Negocios

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    Gobierno ingresa proyecto de negociación ramal y comisión de Trabajo inicia este martes su discusión

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland
    El Deportivo

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland

    El comunicado de la familia Schapira en su despedida de Azul Azul: “Cerramos una etapa importante”

    La oferta del PGA Tour para quitarle terreno al LIV Golf y recuperar a las grandes estrellas

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela
    Mundo

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil