Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

Jerome Powell habla después de ser nominado para Presidente de la Reserva Federal por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, 2 de noviembre de 2017. Foto: AFP

Los temores sobre la independencia de la Fed volvieron a encenderse luego de que el domingo se conociera la investigación penal abierta en EEUU en contra de la entidad, hecho que terminó por empujar a los activos refugio y a desplomar el dólar.

Fue el domingo por la noche cuando la Fed, mediante su cuenta oficial en X, difundió una declaración en video del presidente Jerome Powell en la que sostuvo que la investigación surge luego de que el banco central haya fijado las tasas de interés “basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias” de Donald Trump.

En ese sentido, advirtió que el trasfondo del proceso apunta a la independencia del organismo.

“Esto tiene que ver con si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia y de las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política”, afirmó.

Powell detalló que el viernes el Departamento de Justicia notificó a la Reserva Federal con citaciones de un gran jurado, “amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado”.

Según explicó, dicho testimonio se refería, en parte, a “un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal”. De hecho, la investigación se produce por una renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal en Washington.

Powell insistió en que la investigación no tendría relación directa con el contenido de su testimonio ni con el proyecto de remodelación.

“Esta nueva amenaza no se trata de mi testimonio del pasado junio ni de la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata del rol de supervisión del Congreso; la Fed, a través de testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos”, señaló.

Expresidentes defienden a Powell

Ante la escalada, tres expresidentes de la Reserva Federal (Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan) firmaron una declaración criticando la investigación y señalando que es un “intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar la independencia” del organismo.

“La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo”, agregaron en el escrito.

En el mismo documento, los economistas expresaron que la acusación realizada se asemeja a lo que ocurre en países de “mercados emergentes con instituciones débiles”.

“Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. No tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”.

El proceso de recorte de tasas por parte de la Fed en las últimas tres reuniones ha llevado a los tipos a su menor nivel en tres años, entre el 3,5 % y el 3,75 %. Sin embargo, la reducción no ha sido lo suficientemente rápida para Trump.

Los mercados

Entre los inversionistas los temores sobre la independencia de la Fed se hicieron sentir. Pero a pesar de que las bolsas en EEUU iniciaron las jornadas con pérdidas, al cierre de la sesión revirtieron la tendencia para cerrar al alza.

Así, el S&P500 anotó una subida de 0,15%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el industrial Dow Jones se empinaron 0,26% y 0,17% respectivamente.

En Chile, la Bolsa de Santiago trepó a un nuevo máximo histórico 11.066,16 puntos tras subir 1,125%. Con esto, la bolsa acumula un retorno de 4,27% en el año.

En paralelo, a nivel global el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas - anotaba un descenso - al cierre de esta edición - de 0,21% hasta los 98,680 puntos.

Con este telón de fondo, en Chile la moneda de EEUU se cotizó en $888,10, lo que representa una caída de $8,76 (0,98%) respecto al viernes. Según registros de Tradingview, este es su punto más bajo en dos años. Con este movimiento, la moneda nacional acumula un avance del 1,78% en lo que va de 2026.

A la debilidad mundial del dólar, se sumó el precio del cobre que también alcanzó niveles históricos en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre la libra saltó hasta los US$ 6,04, llevando el precio promedio del metal rojo hasta los US$ 5,90.

“A nivel local, el escenario continúa siendo favorable, apoyado en la recuperación del cobre, que se mantiene cercano a sus máximos y refuerza una visión de continuidad y fortaleza para la economía chilena”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

Las mejores perspectivas quedaron reflejadas en los resultados Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, en la que los expertos mejoraron en dos décimas el cálculo de crecimiento del PIB este año.

Mientras el dólar bajaba, en el mundo los activos refugios volvieron a brillar. El precio del oro logró un peak nunca visto de US$ 4.605 -al cierre de esta edición - , es decir un alza de 2,3%.

Con este resultado, el precio del activo refugio por excelencia acumula un alza de 6% en lo que va de arranque de 2026 luego de un salto de más de 70% el año pasado.