Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile

El directorio de Frutas de Chile aprobó por unanimidad la reelección de Iván Marambio como presidente del gremio por un nuevo período de tres años, hasta octubre de 2028.

“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, destacó Marambio.

En este sentido, delineó sus desafíos para el próximo periodo: “lo primero será fortalecer el rol del SAG como pilar de la sanidad y la apertura de mercados. Segundo, afianzar la agenda internacional en materia diplomática y fitosanitaria, con especial foco en nuevos destinos como África. Y como tercer eje clave, profundizar la promoción de la fruta chilena en el mundo, reforzando la inversión y el compromiso público-privado para llegar con productos de excelencia a más consumidores”.

Integración

El gremio destacó que durante estos años, Frutas de Chile ha consolidado un proceso de modernización institucional, que incluyó un cambio de imagen gremial.

Además profundizó su integración con organismos del ámbito agroexportador, destacando su incorporación en la SNA, el fortalecimiento de los vínculos con Sofofa y sus consejos empresariales Chile–India y Chile–Corea, así como su participación en las fundaciones Imagen de Chile y Chilena del Pacífico, con el objetivo de impulsar una voz común frente a los desafíos regulatorios y comerciales.

En el plano productivo y comercial, el primer periodo de Iván Marambio ha estado marcado por un récord histórico de exportaciones, que superaron los 3 millones de toneladas de fruta fresca, añadió el gremio.