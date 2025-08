Jara y su disconformidad sobre la definición de demanda interna: “No se expresó bien (…) Chile es una economía abierta, esa es una realidad”

Las propuestas económicas será una de las variables claves para las definiciones de los candidatos presidenciales. Y si bien el domingo en entrevista con Pulso, el jefe del programa económico, Luis Eduardo Escobar entregó las primeras luces del contenido del nuevo programa, esta vez, la propia candidata entregó nuevas pistas de cuáles serán los ejes de sus propuestas económicas en un seminario organizado por Clapes-UC.

Una de sus propuestas más debatidas durante las primarias fue que se incluye en su primer programa que la demanda interna sería la base del crecimiento económico. Eso, según expresó la candidata, generó un debate innecesario y, por ello, el autor de ese programa (Fernando Carmona) ya no está en el comando.

“La parte que se refiere a la demanda interna (no me gustó), porque el debate que se dio en la generación del programa no se expresó bien en ese programa. Chile es una economía abierta, esa es una realidad”. Por eso aseguró que “quien la formuló ya no forma parte de este comando”.

En cuanto a la propuesta sobre un salario vital de $750 mil y que el integrante del equipo económico, Luis Eduardo Escobar, la desechó en una entrevista con Pulso, la candidata dijo que “la propuesta que tenemos tiene que ver más allá de la cifra, sino con que cualquier persona que trabaje jornada completa todos los días de la semana le debe alcanzar para vivir. De eso se trata”.

“La gente en Chile gana poco, el 70% está bajo los $800 mil, el promedio está en $1 millón. Entonces si queremos cerrar los ojos a la realidad, no creo que sea buena idea ni buena inversión. Lo que vamos a hacer nosotros es avanzar evidentemente a una forma que permita que las familias puedan vivir“, aseguró.

Sobre la negociación ramal dijo que no se debe mirar como “algo del pasado”, pero “yo les quiero pedir que miren el futuro y mire a Europa como se está solucionado la reconversión productiva, la automatización del trabajo. No me voy a cerrar a un debate”.