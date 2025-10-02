SUSCRÍBETE
La acotada alza de recurso que tendrá el SII en el presupuesto 2026

De acuerdo al proyecto de ley de Presupuestos, el Servicio de Impuestos Internos tendrá un alza en términos reales de 0,3% en 2026 en comparación al 2025.

Carlos Alonso 
Carlos Alonso
Santiago 1 de abril 2025. El 1 de abril comienza la Operación Renta que lleva a delante el servicio de impuestos internos Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La discusión del Presupuesto 2026 ya comenzó. El detalle de las partidas ya se va conociendo. Uno de los Servicios que tiene un rol clave en la implementación de la ley de cumplimiento tributario, más conocida como antievasión, es el Servicio de Impuestos Internos.

Durante el último tiempo ha ganado notoriedad tanto por su plan de fiscalización como por la bullada salida del exdirector del SII, Javier Etcheberry, quien dejó el cargo por no tener actualiza la ampliación de su vivienda y, por ende, pagó menos impuesto territorial que el que le correspondía.

En ese sentido y pese a su importante labor, su crecimiento del gasto será acotado. De acuerdo al proyecto de ley de Presupuestos, tendrá un alza de 0,3% en 2026 en comparación al 2025, en términos reales, es decir, descontada inflación.

Se muestra que el gasto en personal sube 3% y se detalla recursos por $ 292.210 millones para el Consejo Asesor Tributario. El detalle se menciona que “se podrá contratar consultores externos por un máximo de 6 meses para la realización de estudios y productos específicos”.

23 Septiembre 2025 Fachada SII, Servicio de Impuestos Internos Foto: Andres Perez Andres Perez

También se menciona que el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo semestre, de todas las acciones, planes y programas de fiscalización por él desarrollados a fin de garantizar el adecuado giro del impuesto territorial. La información deberá ser desagregada por comunas.

Otra labor que se especifica es que el Servicio elaborará anualmente un reporte pormenorizado del menor ingreso fiscal que representan las exenciones y franquicias tributarias vigentes. Dicho reporte será presentado a la Comisión Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados, en el mes de octubre de cada año.

Adicionalmente, se especifica que “publicará el reporte en su sitio web institucional que contendrá, a lo menos, los siguientes ítems: 1. El monto agregado del menor ingreso fiscal del año anterior y la estimación del monto para el año en curso. 2. La actualización de la proyección del menor ingreso fiscal para el año en curso y siguiente. 3. El monto detallado del menor ingreso fiscal por actividad, rubro o industria, distinguiendo según el tipo de impuesto, carga o gravamen que corresponda, si es una pequeña, mediana o gran empresa y la o las regiones en que cada una desarrolla su actividad”.

También se deja explícito que “a más tardar el 30 de septiembre de 2026” deberá entregar a la Comisión de Hacienda del Senado y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un informe con el número total de condonaciones de multas e intereses de deudas pagadas de los últimos 3 años, desagregadas por tamaño de empresa y persona natural, cuando correspondiere; el monto total de condonaciones de multas e intereses de deudas pagadas en los últimos 3 años, desagregados por tamaño de empresa y persona natural, cuando correspondiere; el porcentaje que representan los intereses y multas condonadas en los últimos 3 años, en relación al total de intereses y multas de las deudas pagadas, desagregado por tamaño de empresa y persona natural, cuando correspondiere.

Una mejor suerte tuvo el Servicio Nacional de Aduanas que subirá 10,3% y el gasto en personal subirá 15,1%.

Para este servicio se especifica que deberá informar cuatrimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo cuatrimestre, acerca de las solicitudes de devolución de aranceles aduaneros aprobadas y rechazadas, indicando los importadores, los montos y las mercancías. Indicará además cuáles solicitudes se hacen en virtud de acuerdos comerciales internacionales.

También deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, y a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de los porcentajes efectivos de revisión de mercancías y cargas realizada en las distintas pasos fronterizos, puertos y aeropuertos del país, y el porcentaje de contrabando e ingreso ilegal detectado por la Dirección en cada uno de los recintos señalados anteriormente, identificando el tipo de mercancías.

La Tesorería General de la República tendrá una caída de 1,6%.

