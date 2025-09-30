SUSCRÍBETE
La actividad del comercio mantiene su ritmo en agosto y anota 17 meses consecutivos al alza

Las tres divisiones que componen el Índice de Actividad del Comercio (IAC) subieron en el mes pasado.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Comercio ALEJANDRO ASTORGA

El comercio siguió mostrando señales de avances, según dio cuenta el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes durante agosto. El IAC registró un aumento en doce meses del 4,8% al octavo mes del año, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El INE explicó el avance del IAC por el incremento de las tres divisiones que lo componen.

Ante este contexto, el IAC subió 0,8% en su variación mensual y llegó a cuatro meses seguidos de avances. Mientras que, a doce meses, lleva 17 meses seguidos de alza y acumula un avance de un 4,9%.

En detalle, el comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas registró un aumento en doce meses de 6,0% y sumó 2,818 puntos porcentuales (pp.), “debido, fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet”.

Mientras que, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas registró un crecimiento de 3,4% respecto a agosto de 2024, aportando 1,494 pp. al resultado del índice. El INE explicó como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 5,1%, incidiendo 0,472 pp. en la variación del IAC, “debido, en mayor medida, al aporte de venta de vehículos automotores”.

El desempeño de los supermercados y el comercio electrónico minorista

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 3,0% en doce meses, acumulando una expansión de 1,9% al octavo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un alza de 0,7% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 1,8%.

Mientras que, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 16,1% en doce meses, acumulando un crecimiento de 13,4% en lo que va del año.

“La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos”, dijo el INE.

