La apuesta de Plaza por el mall del Trébol en Concepción

Plaza, la filial de centros comerciales de Falabella, está potenciando la presencia de distintos centros comerciales en el país, entre estos Mall Plaza Vespucio, que pasó a ser el año pasado el centro comercial más grande de Chile. Sin embargo, también está apostando por un activo, en especial fuera de la capital del país. Se trata de Mallplaza Trébol, en Concepción.

“Hace 30 años (1995), abrimos Mallplaza Trébol en Talcahuano. Fue nuestro tercer centro comercial a nivel compañía y el primero fuera de la Región Metropolitana, el cual al poco tiempo se posicionó como el mall más completo y relevante de la región del Biobío, con una sólida propuesta de retail, gastronomía y entretención, junto con servicios y comercios complementarios, que consolidan su posición de liderazgo como principal polo comercial, de servicios y encuentro en la región”, relata el gerente de la división de Mall Plaza en Chile, Pablo Pulido.

Actualmente, Plaza califica este mall en la Región del Biobío, como uno de los activos con mejor desempeño en venta por metro cuadrado e ingreso por metro cuadrado de la firma.

Al finalizar el tercer trimestre del 2025, Mallplaza Trébol tenía una superficie total de 188.945 metros cuadrados, posicionándose como el cuarto mall más grande de la compañía después de Mallplaza Vespucio, Oeste y Norte, pero es el más grande de regiones por lejos.

Mallplaza Trébol finalizó el primer cuarto del 2025, siendo el segundo recinto con mayores ventas de locatarios, llegando a $127.070 millones (US$ 133 millones), solo antecedido por Vespucio con $154.707 millones (US$ 162 millones). En los ingresos percibidos por la empresa, ocupó el tercer lugar con $12.747 millones (US$ 13 millones).

Alcanzó un nivel de ocupación de un 98,4 %, una de las más altas en los activos que maneja la Plaza, solo siendo superada por Mallplaza Los Ángeles con un 99,1 %, Egaña con un 98,8 % y La Serena con un 98,8 %. En promedio, de todos los centros comerciales de la firma, la ocupación es del 96 %. Las visitas de este centro comercial llegaron a 4,7 millones de personas, el tercer centro comercial más visitado de la cadena.

¿Qué cambios se harán en Mallplaza Trébol?

Desde Plaza están apostando por ir mejorando este activo, con el fin de consolidar a Mallplaza Trébol como el segundo centro urbano más relevante de la compañía, y el primer a nivel nacional fuera de Santiago.

En esta línea, en un plan maestro de tres años, la filial de centros comerciales de Falabella inició este año la ampliación del activo. Este proyecto consiste en incorporar 26 mil metros cuadrados adicionales, y reconvertir 21 mil metros cuadrados. Adicionalmente se rediseñará por completo la zona exterior. Este es un plan similar a la transformación que implementó Plaza en Vespucio.

Con esto la superficie total de Mallplaza Trébol pasará de los actuales 118.945 metros cuadrados a 144.945 metros cuadrados de superficie, para lo cual invertirá US$ 93,6 millones.

“Los principales focos de esta ampliación cuya fecha de término se estima para el primer semestre de 2027, son el desarrollo la primera calle gastronómica de Concepción–Talcahuano; robustecer la propuesta de moda mediante el mejor retail en sus mejores formatos; fortalecer la propuesta de entretención para toda la familia; y mejorar la experiencia de visita optimizando las circulaciones del cliente", detalló Plaza.

“Mallplaza Trébol se ha caracterizado en estos 30 años por tener una propuesta de valor que ha congregado a un público visitante muy transversal y eso ha sido clave para su éxito y liderazgo. Este crecimiento nos permitirá entregar una propuesta de futuro con las mejores tiendas en sus mejores formatos, un barrio gastronómico con una gran propuesta que la región no tiene”, sostuvo Pablo Pulido, gerente de la división de Chile.

Adicionalmente, indica que han puesto esfuerzos en mejorar el portafolio del mall, calificándolo como “uno de los más completos del país, con más de 400 propuestas comerciales”. En los últimos dos años han abierto 80 nuevas tiendas con marcas como Victoria’s Secret, Jumbo, Miniso, Bath & Body Works, y Movistar Game Club.