La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

Fin al misterio en la Asociación de AFP tras la salida de Paulina Yazigi en enero pasado. Es que León Fernández de Castro asumirá el próximo lunes 16 de marzo como director ejecutivo del gremio que reúne a seis de las siete administradoras del sistema previsional chileno.

Según informó la entidad, el ejecutivo tomará el liderazgo en un contexto marcado por los desafíos de implementación de la reforma previsional, el fortalecimiento institucional “y la necesidad de seguir contribuyendo al desarrollo de mejores pensiones”.

Fernández de Castro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA del IESE Business School de Barcelona. De acuerdo con el gremio, posee una trayectoria ejecutiva vinculada a materias de pensiones, asuntos públicos, estrategia y mercado de capitales.

León Fernández de Castro estuvo casi 10 años en Habitat y renunció en enero pasado cuando ejercía como gerente de plantificación y desarrollo. El documento del gremio dijo que el nuevo mandamás del gremio estuvo durante más de nueve años en funciones de “alta responsabilidad en el sistema previsional”, donde lideró iniciativas relacionadas con políticas públicas en pensiones, implementación de la reforma previsional, proyectos corporativos estratégicos y procesos de transformación institucional.

También ha desarrollado funciones en el sistema financiero, en ámbitos como banca privada, comités de inversión, financiamiento de equipamiento tecnológico y desarrollo de nuevos negocios, dijo la asociación.

Quién es el presidente de la Asociación de AFP. En la imagen, Paulina Yazigi. Pablo Vasquez R

A lo largo de su trayectoria, el ejecutivo ha participado en análisis técnicos de reformas previsionales, evaluación de propuestas de política pública y coordinación de equipos para enfrentar desafíos operativos, regulatorios y estratégicos.

El directorio del gremio señaló que su incorporación permitirá dar continuidad al trabajo que la entidad ha desarrollado en materias técnicas, legales, operativas y comunicacionales.

En el documento, el gremio agradeció la gestión de Paulina Yazigi, quien lideró la entidad “durante un período en que tuvo una participación activa en la discusión pública sobre pensiones y en el proceso de implementación de la reforma previsional”.

Cabe recordar que Yazigi asume como vicepresidenta de BancoEstado en el gobierno de José Antonio Kast.