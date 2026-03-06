SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

    Hasta este viernes, Falabella recibió los nueve nombres que serán parte del nuevo directorio de Falabella. Schmidt también fue propuesta como candidata independiente.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    Falabella oficializó a los nueve candidatos propuestos para componer el directorio de la firma, confirmando los nombres que ya rondaban y las salidas que se vienen en el grupo luego del fin del pacto de accionistas en julio de 2025. Proceso que también significó cambios en la participación de los grupos dentro de la propiedad.

    Del actual directorio permanecerá María Cecilia Karlezi (grupo Auguri, que a diciembre de 2025 tenía un 12,73% de la propiedad), Juan Carlos Cortés Solari (grupo Corso, con 11,56%) y Carlo Solari Donaggio (grupo San Vito tenía 10,93%).

    Karlezi es directora en Falabella desde el 2003, Juan Carlos Cortés Solari también desde 2002 y es vicepresidente desde el 2017, y Carlos Solari Donaggio es parte de la instancia desde 2011.

    Otro de los nombres que se repiten es el de Paola Cúneo, cuya familia, liderada por su padre Juan Cúneo, ex presidente de la empresa, tiene votos suficientes para ser elegida: 8,66% a diciembre de 2025. Cúneo es directora desde 2014.

    En este grupo está Alfredo Moreno Charme apoyado por la familia del Rio, que hasta diciembre sumaba cerca del 14,38% de las acciones. Además, según informó Pulso, varias ramas de los Del Rio, quienes conocen la interna de Falabella dicen que tendría además el respaldo de Bethia, ya sin votos suficientes para elegir un candidato por sí sola.

    Los nuevos

    En línea con lo informado, la familia del Rio decidió elegir ahora a Juan Pablo Del Rio, quien también está en el directorio global de Inchcape. Juan Pablo asumirá en reemplazo de su hermano Jose Luis, quien era director desde 2003.

    Otra de las nuevas caras es Tomás Müller, propuesto por Rentas Tissa, quien fue por años director de Mall Plaza y va con el respaldo de la familia Fürst, que suma más del 8% de las acciones de Falabella.

    Fernando de Peña, quien en 2025 dejó MallPlaza, la filial del grupo de retail que dirigió desde la gerencia general por 35 años, llegará al directorio y encabezará la instancia como presidente. El exejecutivo de MallPlaza cuenta con el respaldo de la familia Fürst, Cecilia Karlezi Solari, Piero Solari, Sergio Cardone Solari, José Luis del Rio, Pucci del Río, la familia Cúneo y los hermanos Cortés Solari.

    Carolina Schmidt por las AFP

    El último nombre en ser propuesto al directorio fue el de Carolina Schmidt, ingresado este viernes, y en nombres de las AFP, que tenían hasta enero un 6,53% de Falabella.

    De acuerdo con lo que adelantó Pulso, el nombre de la exministra de la Mujer y de Medio Ambiente en los gobiernos de Sebastián Piñera es el que más circulaba. Schmidt también hoy está en la mesa de varias empresas: la acerera CAP, la eléctrica Engie y la inmobiliaria Imagina.

    Schmidt también es nominada en carácter de directora independiente.

    “Se recibió por la Sociedad el día 6 de marzo de 2026, con el apoyo de AFP Capital S.A., en representación de los Fondos de Pensiones que administra”, dice el texto enviado por Falabella.

    Los que salen

    Luego del anuncio oficial de Falabella, se concreta la salida de Enrique Ostalé de la firma. El actual presidente del directorio dejará la firma tras llegar en 2023.

    Otros de los nombres que salen son los directores independientes Andrés Roccatagliata Orsini y Germán Quiroga Vilardo. Ambos llegaron a la instancia en 2023.

    Más sobre:NegociosAFPFalabellaCarolina Schmidt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo

    Lo más leído

    1.
    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    2.
    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    3.
    Golpe para la Subtel: Suprema falla a favor del retail en disputa por prefijos para llamadas de cobranza

    Golpe para la Subtel: Suprema falla a favor del retail en disputa por prefijos para llamadas de cobranza

    4.
    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    5.
    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio
    Chile

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM
    Negocios

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés
    El Deportivo

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    Los Cóndores dan una dura pelea para caer ante Italia XV rumbo a la Copa del Mundo

    La dura autocrítica de la U: “Fue un fracaso lo de la Sudamericana; desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal
    Cultura y entretención

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana