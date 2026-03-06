Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

Falabella oficializó a los nueve candidatos propuestos para componer el directorio de la firma, confirmando los nombres que ya rondaban y las salidas que se vienen en el grupo luego del fin del pacto de accionistas en julio de 2025. Proceso que también significó cambios en la participación de los grupos dentro de la propiedad.

Del actual directorio permanecerá María Cecilia Karlezi (grupo Auguri, que a diciembre de 2025 tenía un 12,73% de la propiedad), Juan Carlos Cortés Solari (grupo Corso, con 11,56%) y Carlo Solari Donaggio (grupo San Vito tenía 10,93%).

Karlezi es directora en Falabella desde el 2003, Juan Carlos Cortés Solari también desde 2002 y es vicepresidente desde el 2017, y Carlos Solari Donaggio es parte de la instancia desde 2011.

Otro de los nombres que se repiten es el de Paola Cúneo, cuya familia, liderada por su padre Juan Cúneo, ex presidente de la empresa, tiene votos suficientes para ser elegida: 8,66% a diciembre de 2025. Cúneo es directora desde 2014.

En este grupo está Alfredo Moreno Charme apoyado por la familia del Rio, que hasta diciembre sumaba cerca del 14,38% de las acciones. Además, según informó Pulso, varias ramas de los Del Rio, quienes conocen la interna de Falabella dicen que tendría además el respaldo de Bethia, ya sin votos suficientes para elegir un candidato por sí sola.

Los nuevos

En línea con lo informado, la familia del Rio decidió elegir ahora a Juan Pablo Del Rio, quien también está en el directorio global de Inchcape. Juan Pablo asumirá en reemplazo de su hermano Jose Luis, quien era director desde 2003.

Otra de las nuevas caras es Tomás Müller, propuesto por Rentas Tissa, quien fue por años director de Mall Plaza y va con el respaldo de la familia Fürst, que suma más del 8% de las acciones de Falabella.

Fernando de Peña, quien en 2025 dejó MallPlaza, la filial del grupo de retail que dirigió desde la gerencia general por 35 años, llegará al directorio y encabezará la instancia como presidente. El exejecutivo de MallPlaza cuenta con el respaldo de la familia Fürst, Cecilia Karlezi Solari, Piero Solari, Sergio Cardone Solari, José Luis del Rio, Pucci del Río, la familia Cúneo y los hermanos Cortés Solari.

Carolina Schmidt por las AFP

El último nombre en ser propuesto al directorio fue el de Carolina Schmidt, ingresado este viernes, y en nombres de las AFP, que tenían hasta enero un 6,53% de Falabella.

De acuerdo con lo que adelantó Pulso, el nombre de la exministra de la Mujer y de Medio Ambiente en los gobiernos de Sebastián Piñera es el que más circulaba. Schmidt también hoy está en la mesa de varias empresas: la acerera CAP, la eléctrica Engie y la inmobiliaria Imagina.

Schmidt también es nominada en carácter de directora independiente.

“Se recibió por la Sociedad el día 6 de marzo de 2026, con el apoyo de AFP Capital S.A., en representación de los Fondos de Pensiones que administra”, dice el texto enviado por Falabella.

Los que salen

Luego del anuncio oficial de Falabella, se concreta la salida de Enrique Ostalé de la firma. El actual presidente del directorio dejará la firma tras llegar en 2023.

Otros de los nombres que salen son los directores independientes Andrés Roccatagliata Orsini y Germán Quiroga Vilardo. Ambos llegaron a la instancia en 2023.