Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

Paulina Yazigi renunció a la Asociación de AFP. Eso fue lo que reportó el gremio este lunes mediante un comunicado, donde explicó que Yazigi “comunicó al directorio su decisión de concluir su etapa como presidenta de la Asociación”.

Detallaron que “este proceso se desarrollará de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026″.

Yazigi asumió la presidencia de la Asociación en marzo de 2023. “Durante su gestión impulsó una agenda orientada a mejorar las pensiones, plasmada en la Hoja de Ruta 555, así como a la defensa de los ahorros de los trabajadores, la participación activa en la discusión e implementación de la reforma previsional, el abordaje de la informalidad laboral y la promoción de la educación previsional”, señaló el gremio mediante un comunicado.

“El directorio de la Asociación de AFP agradece el liderazgo y el aporte realizado por Paulina Yazigi durante su gestión”, agregaron.

Allí recordaron que “en el período de discusión legislativa de la reforma de pensiones, la Asociación de AFP tuvo una participación activa, contribuyendo desde lo técnico y levantando alertas y riesgos cuando correspondía. En una etapa posterior, y bajo la conducción de su presidenta, la Asociación ha liderado el proceso de implementación de la reforma previsional, coordinando diversas mesas de trabajo en ámbitos técnicos, legales, operativos y comunicacionales”.

También señalaron que “el directorio le desea a Paulina el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”.

“Concluiré este ciclo muy agradecida por la confianza y el trabajo realizado junto a las seis AFP asociadas y al equipo de la Asociación. Con ellos he trabajado intensamente por mejorar nuestro sistema de pensiones, siempre con el foco puesto en las personas. Seguiré aportando a las políticas públicas de nuestro país para contribuir, desde donde me corresponda, a un Chile mejor”, indicó Yazigi en el comunicado.