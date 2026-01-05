SUSCRÍBETE POR $1100
    La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio nombra a Nicolás Goldstein como nuevo presidente

    Goldstein liderará la AmCham para el periodo 2026-2027 y en reemplazo de Roberta Valenca.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, eligió al argentino Nicolás Goldstein, CEO de Accenture Sudamérica Hispana (Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia), como nuevo presidente de la organización para el período 2026-2027.

    Goldstein asume en reemplazo de Roberta Valenca, quien culminó su período estatutario de dos años. “Una destacada etapa al frente de la Cámara”, dijo AmCham en un comunicado. Valenca fue ejecutiva de Coca-Cola durante 17 años, siendo la primera mujer en ocupar importantes posiciones de liderazgo: gerente general para Chile, Bolivia y Paraguay, vicepresidente de Nuevos Negocios, Stills y Alcoholes.

    Sobre el nombramiento de Goldstein, AmCham Chile dice que su llegada “ratifica su objetivo de promover el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos, así como su compromiso con una agenda orientada al desarrollo económico, la generación de empleo y la modernización regulatoria”.

    Al asumir la presidencia, Nicolás Goldstein señaló: “AmCham Chile tiene una responsabilidad estratégica: transformar oportunidades de inversión en proyectos concretos, articular al sector público y privado y profundizar la relación entre Chile y Estados Unidos. El foco estará en impulsar espacios de diálogo y continuar consolidando a Estados Unidos como el principal inversionista y socio comercial de Chile, con impacto directo en el crecimiento y el empleo.”

    Por su parte, Paula Estévez, gerente general de AmCham Chile, destacó: “Nicolás aporta una combinación muy valiosa de visión, experiencia regional y conocimiento profundo del mundo empresarial. Su liderazgo permitirá proyectar el trabajo de AmCham con foco en valor para los socios y fortalecimiento de la relación económica entre Chile y Estados Unidos”.

    Goldstein es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley.

    Antes de incorporarse a Accenture, se desempeñó en cargos de alta responsabilidad en Latam Airlines y Mckinsey, “con experiencia profesional en diversos países de América y Europa”.

    “Su trayectoria en consultoría abarca múltiples industrias, entre ellas banca, minería, tecnología, aeronáutica y servicios básicos, combinando una visión transversal de negocios con una sólida comprensión de los desafíos de transformación empresarial. Adicionalmente, Nicolás ha desarrollado una destacada labor académica como profesor en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de líderes empresariales”, destacó AmCham.

