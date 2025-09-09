SUSCRÍBETE
La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

La estatal explicó que los integrantes del directorio no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular, además de las sesiones extraordinarias que se puedan requerir.

David NogalesPor 
David Nogales
Andres Perez

ENAP emitió esta tarde una declaración pública en torno al rol de los directores y el funcionamiento de la mesa de la petrolera estatal, en medio de la polémica que ha generado la participación de la directora Laura Albornoz en la campaña de Jeannette Jara.

Estas acciones le han valido críticas a la exministra directora del Servicio Nacional de la Mujer y desde algunos sectores han pedido que sea removida del cargo al que llegó en 2023.

Incluso desde el gobierno, el ministro Álvaro Elizalde sinceró que “se están consultado los antecedentes” para evaluar una eventual suspensión.

En ese contexto, la estatal explicó que los integrantes del Directorio no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular, además de las sesiones extraordinarias que se puedan requerir. Además, forman parte de distintos comités, que también sesionan de manera mensual y que abordan las principales actividades de la empresa.

En ese punto, ENAP dijo que el directorio ha sesionado con normalidad y con la asistencia regular de todos sus miembros.

En el caso específico de Laura Albornoz, la empresa dijo que en 2025 ha participado en las ocho sesiones ordinarias de directorio; en cuatro de cinco sesiones extraordinarias; en la totalidad de las 32 reuniones de los cuatro comités que integra; y adicionalmente en tres sesiones de comités de los que no forma parte.

Albornoz ingresó al directorio de Enap en abril de 2023, propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Qué dijo Enap sobre Laura Albornoz y el directorio

ENAP añadió que su directorio está compuesto por siete directoras y directores, conforme a la reforma al gobierno corporativo de 2017, y su principal función es la dirección y administración superior de la empresa en conformidad a lo prescrito por la Ley Orgánica de Enap.

“En lo no previsto en ella, dicha función se rige por las disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónimas (LSA)”, dijo la estatal.

ENAPEleccionesLaura Albornoz

