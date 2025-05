La designación de la nueva presidenta de SQM fue con voto dividido

La reunión ordinaria de SQM de este martes estaba citada para aprobar los estados financieros divulgados esa misma noche, los que reflejaron utilidades por US$ 138 millones para el primer trimestre, revirtiendo las pérdidas que en igual período del año anterior se registraron por un factor contable.

Pero los ocho directores de SQM debieron además resolver otro asunto inesperado: en la sesión, que comenzó por la mañana, renunciaron el entonces presidente de la minera no metálica, Gonzalo Guerrero Yamamoto, y el vicepresidente, Patricio Contesse Fica, ambos profesionales que llegaron a la compañía apoyados directa e indirectamente por Julio Ponce Lerou, accionista relevante de la empresa, pero que se han ido distanciando del empresario.

Tras la renuncia, entonces, el directorio, entonces, debió designar a los sucesores de Guerrero, presidente de SQM desde 2022, y Contesse, vicepresidente desde 2018.

La gran sorpresa fue la elección de Gina Ocqueteau, la única mujer del grupo y la primera en presidir la minera no metálica que produce litio, yodo, potasio y fertilizantes de especialidad en el norte del país. Pero para ello no hubo unanimidad.

Ocqueteau llegó al directorio de SQM en 2022, invitada por Pampa Calichera, el grupo que controla Julio Ponce y que elige tres de los ocho directores. Además de ella, Pampa elige a Patricio Contesse y el exministro de Hacienda Hernán Büchi, cercano a Ponce desde fines de los años 80, cuando lo apoyó en su frustrada aventura presidencial. A ese grupo se suma Gonzalo Guerrero, electo por la japonesa Kowa, accionista minoritario de SQM que ha tenido una alianza de más de tres décadas con Ponce, lo que le entrega de facto la mitad del diretocrio.

La mesa la completan tres directores de la china Tianqi, dueña del 22% de SQM: el australiano Ashley Ozols, el socio de Asset Chile Georges De Bourguignon y el abogado chino Xu Tieying. El octavo director lo eligen los minoritarios de la serie B, puesto que hoy detenta el ex Moneda Antonio Gil.

Y entre todos ellos se produjeron diferencias este martes. La postulación de Ocqueteau no convenció a los directores de Tianqi. De Bourguignon estaba presente en la sesión, mientras sus pares chino y australiano lo hicieron por videoconferencia. Gil lo hizo desde España. También estuvo presente el abogado Felipe Larraín Tejeda, socio de Claro y Cia. quien, tras un año como asesor, se despidió de SQM esta semana. Larraín renunció a Claro y Cia y a los directorios que integraba –como Soprole y Tecno Fast- para dedicarse a ser juez.

Los directores de los chinos propusieron para la presidencia a Antonio Gil, el director independiente por quien votaron las AFP y los inversionistas extranjeros de la serie B, que elige un solo representante en la mesa, pero se lleva la mitad de las utilidades. La serie A recibe la otra mitad, pero elige a siete directores. Y ahí la tácita alianza Ponce Lerou-Kowa domina.

En es escenario, llegada la votación por la presidencia de SQM, podía ocurrir un empate a cuatro votos. Los estatutos de la empresa, sin embargo, resuelven ese frágil equilibrio. Dice el artículo décimo cuarto de los estatutos: “En caso de empate en la elección del presidente, se realizará una nueva votación en la cual solo podrán participar aquellos directres que hayan sido elegidos por los accionistas de la serie A”.

Así, aunque se produjese un empate, algo inédito en los últimos años en materia de elección de presidente, la llave la tenían los tres votos de Pampa Calichera y el voto del director de Kowa, ya que juntos suman cuatro de los siete directores de la serie A.

Sometida a votación la elección de la presidencia de SQM, los ocho integrantes de la mesa debieron elegir entre Gina Ocqueteau y Antonio Gil. Ocqueteau obtuvo cuatro votos. Por el segundo votaron los tres directores de Tianqi. Gil decidió no votar en la elección en que su nombre fue propuesto. No hubo así empate ni segunda votación. Pero solo la mitad del directorio aprobó el nombre de Ocueteau para la presidencia de SQM. La directora, de profesión enfermera de la Universidad de Chile con un MBA de Esade Business School, está también desde abril en la mesa de Enel y ahora postula también el directorio de la Asociación Chilena de Seguridad.

Hasta ayer en la tarde, la página web de SQM no había sido actualizada y Gonzalo Guerrero seguía apareciendo como presidente y Ocqueteau como directora. Sin embargo, la declaración de responsabilidad del directorio que acompaña cada entrega de resultados, sí reflejó el cambio: Gina Ocqueteau, quien firmó los balances electrónicamente a las 14:07 de la tarde, lo hizo ahora presidenta.

Aquellos balances reportaron ganancias por US$ 138 millones, una baja de 4,42% en sus ventas, a US$ 1.036 millones, y un récord de producción de litio, con 55 mil toneladas en el trimestre, pero con un precio que sigue castigado, bajo los US$ 10 mil la tonelada.