SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La guerra de los termopaneles

    En tribunales terminaron los casi 30 años de negocios entre la fabricante de perfiles de PVC, Profine Iberia S.A.U. y la chilena Ventanas Tecnológicas Kömmerling S.A.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega
    Ventana con termopanel. Creada con IA.

    Era una alianza que parecía blindada, hasta que el 11 de mayo de 2021 se quebró definitivamente. Ese día, la gigante europea Profine Iberia S.A.U. (filial española del grupo alemán dueño de la marca Kömmerling) notificó a su histórico distribuidor local, Ventanas Tecnológicas Kömmerling S.A. (ligada a la familia Labra), el fin de su relación comercial, alegando la existencia de facturas impagas y un stock no devuelto.

    Lo que siguió no fue un divorcio amigable. Se activó un arbitraje internacional con sede en Santiago y las partes llegaron hasta la Corte Suprema. La disputa, además, terminó convertida en un caso de estudio, debido a las singularidades del fallo arbitral, que aplicó una figura poco común en el derecho local: la “resolución de facto”.

    El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) fue el escenario de la disputa, tal como las partes lo pactaron el 29 de agosto de 2006, fecha en que la europea otorgó la concesión indefinida a los chilenos para operar su marca en el país . Sin embargo, la relación comercial era mucho más antigua: databa originalmente del 8 de julio de 1993, cuando se firmó el primer acuerdo de distribución, acompañando el boom inmobiliario chileno y las nuevas exigencias de aislación térmica.

    El quiebre

    Aunque el arbitraje se administró desde Madrid, la sede legal del juicio estuvo en Santiago. El árbitro único designado fue Juan Felipe Merizalde, un reconocido abogado colombiano, experto en litigios internacionales y profesor de la Universidad de Los Andes de ese país.

    El 10 de abril de 2024, Merizalde dictó un laudo que golpeó a ambas partes con distinta intensidad. El fallo ha generado tal interés técnico que Wolters Kluwer, una de las editoriales legales más influyentes de Europa y EE.UU., analizó el caso en su blog de arbitraje en noviembre de 2025. Los expertos citan el litigio “Profine vs. Ventanas” para analizar los límites de los árbitros.

    En su sentencia, Merizalde acogió parcialmente la postura de Profine. Confirmó que los chilenos tenían deudas pendientes, por lo que condenó a Ventanas a pagar 1.257.994 euros en facturas y 267.098 euros por stock en consignación en sus bodegas. En total, los europeos tenían a su favor más de 1,5 millones de euros.

    Sin embargo, el árbitro también consideró la tesis de la defensa chilena. Merizalde determinó que, al terminar la relación e instalarse a operar directamente en Chile para no perder cuota de mercado, Profine violó la cláusula séptima del contrato de 2006. Dicha norma le exigía esperar cinco años antes de competir contra su ex distribuidor. Y le impuso una indemnización de 2.173.925 euros a favor de la empresa chilena.

    Al compensar los 1,5 millones que le debían los chilenos con los 2,17 millones que tenían que pagar, los europeos tendrían que desembolsar 648.831,22 euros al ex socio.

    El punto controversial del fallo fue el razonamiento del árbitro. Merizalde sostuvo que el término del contrato ejecutado por Profine fue jurídicamente “indebido”, pero constató que, en la realidad de los hechos, el contrato murió el 11 de mayo de 2021, fecha en que cambió la dinámica comercial. Al reconocer esa muerte “de facto”, activó las indemnizaciones por competencia desleal.

    La batalla por la nulidad

    Profine, representada en Chile por Montt y Cía., no aceptó el resultado y el 10 de julio de 2024 acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para anular el laudo. Argumentaron que el árbitro había “inventado” la figura de la resolución de facto, actuando como un amigable componedor (que busca la equidad) y no como un juez de derecho, violando así el orden público chileno al fallar “con sorpresa”.

    Pese a los argumentos de la defensa europea —liderada por Cuatrecasas y que incluyeron informes en derecho de catedráticos españoles—, la justicia chilena optó por blindar el laudo de Merizalde. El 18 de agosto de 2025, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones rechazó la nulidad, estableciendo que el recurso no es una instancia de apelación para revisar el fondo o mérito de lo decidido por un árbitro, sino solo para corregir vicios formales graves.

    La firma europea jugó su última carta: un Recurso de Queja ante la Corte Suprema, acusando a las ministras de la Corte de Apelaciones de “falta o abuso grave”. El 26 de septiembre de 2025, la Primera Sala del máximo tribunal declaró inadmisible el recurso. Un último intento de reposición fue rechazado el 3 de octubre de 2025, sellando el destino del conflicto.

    Con la vía judicial agotada en Chile y un exequátur (orden de ejecución) ya aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 17 de enero de 2025, la “guerra de los termopaneles” llegó a su fin.

    Más sobre:EmpresasTermo Paneles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Importaciones de TV acentúan caída en un 2025 sin Mundial para Chile, pero celulares superan los US$ 2.000 millones

    El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

    Lo más leído

    1.
    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    2.
    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    3.
    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    4.
    Tasas de interés de los créditos hipotecarios frenan su caída, pero siguen cerca de mínimos en 4 años

    Tasas de interés de los créditos hipotecarios frenan su caída, pero siguen cerca de mínimos en 4 años

    5.
    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán
    Chile

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero
    Negocios

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate
    El Deportivo

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: “Queríamos que se quede, pero hay dificultades”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
    Mundo

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo