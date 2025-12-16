La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

Santiago 1 de abril 2025. El 1 de abril comienza la Operación Renta que lleva a delante el servicio de impuestos internos Dragomir Yankovic/Aton Chile

Una de las primeras “balas de plata” que utilizará el gobierno de José Antonio Kast, será el nombramiento del director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Actualmente está Carolina Saravia como directora subrogante, quien asumió luego de que el gobierno de Gabriel Boric le pidiera la renuncia a Javier Etcheberry.

Quienes conocen la interna del sector ganador afirman que este cargo es clave para la implementación del programa y para entregar más certezas al mercado.

Por lo mismo, quien asuma ese cargo debe conocer en detalle los cambios tributarios que quiere impulsar el nuevo gobierno y además seguir implementando la ley de cumplimiento tributario.

Entre los principales nombres que se analizan para el cargo está el del coordinador tributario del equipo, Rafael Cruzat. Es abogado de la Universidad Católica y tiene experiencia en el ámbito privado asesorando a empresas en materias tributarias. Actualmente es abogado de Contreras Veloz, pero antes se desempeñó en estudio Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva (2013-2015) y en el área tributaria de Claro & Cia. (2015-2023).

Desde 2021 se desempeña como profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes fue profesor ayudante de Derecho Comercial de la misma casa de estudios.

Si bien su nombre correría con ventaja, para algunos su puesto “natural” sería de coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, ya que desde ese puesto podría supervisar y aplicar de menor manera los cambios que Kast quiere realizarle al SII.

Además, quienes conocen de la interna del SII, al ser coordinador tributario y no director del SII, no se le abriría el flanco del “conflicto de interés” que aparecerá en caso de llegar a la dirección del Servicio considerando que su trayectoria está dada en el sector privado asesorando a empresas. Por esta razón, un diseño que se baraja es nombrar a Cruzat como coordinador tributario de Hacienda y nombrar a algún funcionario de carrera al mando del SII.

En este mismo esquema aparece el presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, quien ya trabajó en la campaña de 2021 en el equipo económico de Kast. Su nombre no causaría problemas en la interna del SII, ya que tiene una buena relación con los funcionarios, pero su falencia estaría puesta en la gestión y la administración de la entidad, ya que no tiene experiencia en esas áreas.

Un tercer nombre que asoma es el de Gerardo Montes, quien ya tuvo un paso por el SII siendo jefe de gabinete de Julio Pereira cuando estuvo al mando del Servicio. Montes también tiene el problema de enfrentar los conflictos de interés, pero su ventaja es que ya conoce el trabajo interno del SII.

Para los expertos tributarios, la tarea de quien asuma no será fácil, puesto que deberá seguir con la implementación de la ley de cumplimiento tributario, lo que implica ajustar piezas en el SII, además relacionarse con las asociaciones de funcionarios y además impulsar la reducción de impuestos a las grandes empresas.

El socio Tax & Legal - Consultoría Tributaria de KPMG y excoordinador de Política Tributaria de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, afirma que debe cumplir con “no tener conflictos de interés o bien cerrar rápidamente esa puerta”. Lo segundo que plantea es que tenga una “buena capacidad de gestión”, tanto de personal como administrativo.

Christian Delcorto, socio de Consultoría y Cumplimiento Tributario de CCL Auditores Consultores, sostiene que “el perfil de la persona que dirija el SII tiene que ser un profesional que tenga conocimiento vasto en materias tributarias, que pueda entender sin duda la problemática de los negocios”.

Para ello, menciona que es clave que “tenga conexión con la realidad de los negocios, es decir, que tenga ejercicio profesional y no solo sea una persona de la academia, sino que también tenga una buena trayectoria profesional que permita entender la problemática de las empresas y cómo el sistema tributario puede apoyar a la realización de esos negocios”.

Más allá de la baja de impuesto

Si bien una de las grandes reformas que promete hacer Kast es reducir el impuesto a las grandes empresas para dinamizar la economía, la tarea del SII va más allá de eso. Esto porque dentro del plan que se tiene está el encargar “un estudio internacional de evasión fiscal basado en metodologías estándares para cada tipo de impuesto de acuerdo a las mejores experiencias de la OCDE, para no solo cuantificar la brecha tributaria sino también donde se encuentra”.

De esta manera, mencionan que “se pueden focalizar medidas para su mejor fiscalización, utilizando las facultades con que ya cuenta el SII (por ejemplo: cambio de sujeto, deberes de información, etc.) u otras que puedan incorporarse a través de modificaciones legales”.

Esto se debe a que en el equipo tributario hay una mala evaluación del informe de evasión fiscal encargado por el SII al exdirector Michel Jorratt.

Desde un punto de vista administrativo se propone también “promover una atención expedita del contribuyente; reducir la carga del contribuyente mediante la consolidación y eliminación de declaraciones juradas; clarificar que el trámite de obtención de RUT e inicio de actividades es de carácter meramente informativo, no pudiendo el SII oponerse y eliminar trabas existentes para la facturación de nuevas empresas y empresas existentes.