La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Las deterioradas finanzas públicas de este año -con un déficit estructural estimado de 2,2% del PIB- tienen en la minería privada chilena un pequeño respiro.

El Informe de Finanzas Públicas presentado esta semana por la Dirección de Presupuestos establece que si los ingresos fiscales totales este año crecerán un 6,8%, la tributación minera privada (GMP 10, un catastro que considera a las diez mayores empresas del sector) crecerá un 49,6% en 2025 en relación a 2024.

Aunque es menor que lo estimado en el primer informe de este año, la Dipres calcula que esas grandes compañías entregarán al Estado un total de $ 5.383.167 millones, cifra que equivale a más de US$ 5.500 millones y a un 1,6% del PIB de Chile. “El año cerraría con un crecimiento del 49,6%, incidido por los resultados de estos contribuyentes en la Operación Renta 2025 y por los altos niveles de producción durante el primer semestre”, dijo la Dipres esta semana en su reporte.

En el ítem cobre bruto, que considera el aporte de Codelco, la estimación es de $ 1.810.965 millones, con un crecimiento del 30%.

El pago de las mineras privadas proviene del impuesto de primera categoría (27% de las utilidades) y el royalty minero, modificado en 2023 y que entró en vigencia en enero de 2024. Este último considera un componente ad valorem (1% de las ventas anuales de cobre para explotadores con producción mayor 50 mil toneladas) y una tasa del 8% al 26% sobre la renta imponible operacional minera ajustada.

En el mejor desempeño de las mineras influirá el mejor precio del cobre de 2025. Hasta el 3 de octubre, según Cochilco, el metal ha promediado un precio de 434,084 centavos de dólar la libra, un 4,69% más que el igual período de 2024. El alza de de casi 20 centavos la libra.

La Dipres destacó esta semana, además, el efecto del nuevo royalty, y liberó un análisis que consideró las declaraciones de las empresas del sector en la Operación Renta 2025. Para el ejercicio comercial 2024, la Dipres estimó que las 10 mayores empresas mineras tributaron US$ 4.367 millones, de los cuales US$ 2.416 millones correspondieron al impuesto de primera categoría y US$ 1.951 millones al royalty.

La autoridad hizo un ejercicio contrafactual y calculó cuánto habrían pagado las empresas con el esquema anterior, denominado Impuesto Específico a la Actividad Minera, y cuanto pagaron con el nuevo royalty. “El efecto neto del nuevo royalty en la Operación Renta 2025 se estima en US$ 790 millones”, dijo la Dipres. A esa cifra se agrega el aporte de Codelco por ese mismo ítem, que subió en US$ 154 millones. Total: US$ 944 millones, equivalente a un 0,27% del PIB.

“El cambio de la legislación a favor del nuevo royalty ha resultado muy beneficioso para el Estado”, dice Sergio Hernández, abogado asesor en política y tributación minera.

La Dipres estima que este año, el GMP 10 producirá 3,031 millones de toneladas y en 2026, un total de 3,087 de toneladas. Para el próximo año espera un alza en la tributación de la minería privada de 2,5%.

El análisis de la Dipres no identifica cuáles son esas 10 mayores empresas del sector. Pero sí están los balances en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este es el top 10, analizado sobre la base de la decena de empresas que más cobre produjo entre enero y junio de este año.

Escondida, Collahuasi y Los Pelambres

Las 10 mayores empresas mineras del país produjeron entre enero y junio de este año 1,937 millones de toneladas y ganaron, en total, US$ 4.760 millones, un 19,6% más que en la primera mitad del año pasado. El aumento de la producción fue de casi un 1%, pero el precio aumentó en la primera mitad del año un 3,7%, hasta 427 centavos de dólar la libra.

Aquello impulsó las ventas totales, que crecieron 16%, hasta US$ 17.632 millones. Y el pago de impuestos subió en esa misma proporción, hasta US$ 2.664 millones en la primera mitad del año. El royalty, de entre las mineras que lo reportan, siete de diez, sumó US$ 747 millones.

Escondida, la productora número uno de cobre en Chile y el mundo, controlada por la australiana BHP, representó el 38% de toda la producción del top 10, pero tuvo el equivalente al 55% de las utilidades de este grupo y el 67% de todos los impuestos pagados: US$1.782 millones, casi un 60% más que los US$ 1.120 millones del año previo.

Las otras dos mineras más grandes son Collahuasi y Los Pelambres, con 223 mil toneladas y 173 mil toneladas a junio, respectivamente.

Collahuasi tributó US$ 194 millones, un 63% menos que en el primer semestre de 2024: el royalty reportado descendió de US$ 195 millones en 2024 a US$ 39 millones este año. Su producción fue decisiva en la baja. La disminución de casi el 50% en la producción de la minera -controlada por Anglo American y Glencore en partes iguales de 44%- afectó sus balances: este año produjo 107 mil toneladas menos del metal rojo. La firma, que bajó sus ganancias de US$ 868 millones a US$ 323 millones, apuntó a “menores leyes de mineral previstas y la menor disponibilidad hídrica en la planta concentradora”.

Los Pelambres -propiedad de Antofagasta Minerals- también disminuyó su contribución al Estado en un 28%, pagando este año US$ 184 millones. Pese a que las ventas (+19%) y utilidades (+16%) de la mina aumentaron, sus impuestos cayeron en US$ 53 millones entre los periodos intersemestrales. La contribución por concepto de royalty bajó de US$ 111 millones a US$ 74 millones.

Esas tres compañías representaron el 85% del tributo total.

En el ranking total, otras tres empresas tributaron al Fisco más de US$ 100 millones: Centinela, con US$ 130 millones, Spence, con US$ 126 millones, y Candelaria, con US$ 109 millones.

“El año 2024 (el precio del cobre) terminó en un promedio de US$ 4,17 por libra. Y eso explicó que en lugar de US$ 1.350 millones, se recaudará US$ 1.550 millones por concepto de royalty. Para el año 2025 se presupuestó un precio del cobre de US$ 4,26 la libra y por lo tanto se supone mayor que el año anterior”, analizó Hernández.