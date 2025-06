La tasa hipotecaria en Santiago limita la compra de una vivienda, pero en otros países de la región y del mundo es peor

Los altos niveles de la tasa de hipotecaria, en comparación previo a la pandemia, alejan a una parte importante de la población de comprar una vivienda, lo que genera una presión en el mercado de arriendo.

Sin embargo, en comparación con las principales ciudades del mundo, Santiago está alejado de los valores más altos para comprar. Según datos de un reciente informe de Deutsche Bank Research Institute, que analizó 69 ciudades del mundo, ubicó el precio del metro cuadrado de Santiago en el lugar 60.

Según la medición del centro ligado al banco alemán, en la capital, el metro cuadrado está a US$ 2.633, con lo que sube seis puestos respecto a 2012 y cae tres posiciones versus la edición de 2020.

El primer lugar lo ocupa Hong Kong con una valorización de US$ 25.946 por metro cuadrado, luego Zúrich (Suiza) con US$ 23.938, Singapur con US$ 22.955, Seúl (Corea del Sur) con US$ 22.875 y Ginebra (Suiza) con US$ 21.491. Por otro lado, el listado lo cierra El Cairo (Egipto) con una valorización de US$ 825 por metro cuadrado.

Frente a sus pares de la región, Santiago queda por debajo de Bueno Aires (Argentina) con un valor de US$ 2.699 por metro cuadrado y por sobre de São Paulo (Brasil) con US$ 2,604, Río de Janeiro (Brasil) con US$ 1.984 y Bogotá (Colombia) con US$ 1.781.

Respecto a la tasa de interés hipotecaria a 20 años , Santiago se ubica en la posición 35, una baja de 10 puestos versus 2012 y una caída en siete sitios contra 2020, con una tasa hipotecaria promedio de un 5,2 %. La primera posición es de Buenos Aires (Argentina) con una tasa del 52,7 %, luego Estambul (Turquía) con un 48,4 %, Moscú (Rusia) con un 24,3 %, El Cairo (Egipto) con un 16,8 % y Bogotá (Colombia) con un 12,9 %.

No obstante, la tasa de Santiago se ubica por debajo de Río de Janeiro (Brasil), que tiene una tasa de un 11,3 % y São Paulo (Brasil) con un 11,6 %.

La más baja del listado es Tokio (Japón) con un 1,8 %, luego Zúrich (Suiza) con un 2,1 %, Taipéi (Taiwán) con un 2,2 %, Ginebra (Suiza) con un 2,5 % y Singapur con un 3,2 %.

En relación con el arriendo mensual de un departamento de una habitación en el centro , Santiago utiliza el puesto 61, una caída de tres posiciones versus 2012 e igual que en 2022. El costo que entrega el estudio es de US$ 509. El primer lugar es de Nueva York (Estados Unidos) con US$ 4.143, luego Boston (Estados Unidos) con US$ 3,394, San Francisco (Estados Unidos) con US$ 3,332, Singapur con US$ 3,167 y Londres (Reino Unido) con US$ 2.985. Al cierre del listado está El Cairo (Egipto) con un valor de US$ 206.

Frente a sus pares de la región, el precio del arriendo del departamento de una habitación se ubica por debajo de São Paulo (Brasil) con US$ 668 y Bueno Aires (Argentina) con US$ 648. En tanto, se ubica por sobre Bogotá (Colombia) con US$ 451 y Río de Janeiro (Brasil) con US$ 438.

Mientras que, si la opción es un departamento de tres habitaciones en el centro de la ciudad , Santiago se ubica en el lugar 63 de 69, manteniéndose respecto al sondeo 2012 y uno menos frente al estudio de 2022. La medición plantea que el arriendo para una vivienda de esas características está en US$ 989.

En el top mundial del tema está la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) con US$ 8.388, luego Singapur con US$ 6.216, Boston (Estados Unidos) con US$ 6.091, Londres (Reino Unido) con US$ 5.560 y San Francisco (Estados Unidos) con US$ 5.424.

A nivel regional, el arriendo de un departamento de tres habitaciones en Santiago está por debajo de São Paulo (Brasil) con US$ 1.291 y Bueno Aires (Argentina) con US$ 1.166, y por sobre de Río de Janeiro (Brasil) con US$ 852 y Bogotá (Colombia) con US$ 815.