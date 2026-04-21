SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

    En lo que va del año, la UF sube $512,18. En el periodo anual en que la UF pasó de los $30.000 a los $40.000, la UF subió en promedio $2.131,5 y el año de mayor alza fue el 2022, cuando subió $4.119,2.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Peso chileno 3

    La Unidad de Fomento (UF) en Chile se creó en 1967 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva para reajustar valores en función de la inflación, y este martes hace noticia por alcanzar los $40.000. Hoy la UF considera el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para realizar el alza o baja de este.

    El primer dato disponible del Banco Central sobre el valor de la UF es de $389,10 el 1 de agosto de 1977 y, desde ese nivel, llegó a los $10.000,81 el 5 de septiembre de 1993. Es decir, se demoró un poco más de 16 años o 5.879 días en lograr el hito.

    Luego, pasaron un poco más de 14 años o 5.360 días en duplicarse, es decir, llegar a los $20.000. El 9 de mayo del 2008, la UF llegó a 20.004,28.

    Mientras que, para que la UF alcanzara los $30.000 (50% más), tuvieron que pasar un poco más de 13 años o 4.871 días. El 9 de septiembre del 2021, la UF tocó los $30.004,41.

    Ahora, para subir otro 33% y pasar de los $30.000 a los $40.000, los plazos obviamente se redujeron drásticamente respecto a las tendencias anteriores. En un poco más de cuatro años o 1.685 días, la UF llegó a los $40.000,61.

    El hito se sabía desde el ocho de abril pasado, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo registró una variación mensual de 1,0%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Por años, el promedio del alza de la UF está en $802 y en los últimos 25 años es de $948,5. En el periodo anual en que la UF pasó de los $30.000 a los $40.000, la UF subió en promedio $2.131,5 y el año de mayor alza fue el 2022, cuando subió $4.119,2.

    Al seguir la unidad que mide la inflación, la tendencia es al alza. De hecho, según datos del Banco Central, solo en 2009 -en medio de la crisis subprime-, la UF bajó $509,69, ya que ese año la inflación fue negativa.

    En lo que va del año, la UF sube $512,18.

    Desde 2020 y en el contexto de la pandemia, el IPC en doce meses comenzó a alejarse de la meta del 3% del Banco Central, teniendo como punto más alto el 14,1% de agosto del 2022.

    En enero de 2026, el IPC anual había vuelto a la meta y se mantiene a la fecha, pero tras el comienzo de la guerra de Irán y sus efectos proyectados a la fecha, las expectativas de inflación de Chile se estiman nuevamente por sobre la expectativa de inflación del ente emisor.

    La historia de la UF

    Según recuerda la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la UF fue creada el 20 de enero de 1967, cuando comenzó a funcionar con un valor trimestral de 100 escudos, que era calculado trimestralmente.

    A partir de octubre de 1975, este instrumento comienza a expresarse en pesos y ese mismo año se fijó mensualmente. “Todo en el ánimo de enfrentar los bruscos cambios inflacionarios con una herramienta que identificara un precio reajustable y por un periodo acotado”, destaca el regulador.

    Un decreto de julio de 1977 determinó los valores diariamente para los periodos comprendidos entre el día 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente, de acuerdo a la variación experimentada por el IPC.

    A partir del 8 de enero de 1990, el Banco Central de Chile pasó a determinar el valor diario y son informados por el INE.

    Más sobre:EconomíaInflaciónUF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    Lo más leído

    1.
    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    2.
    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    3.
    Multigremial y 106 asociaciones de pymes piden al Gobierno dejar en 12,5% el impuesto de primera categoría para el sector

    Multigremial y 106 asociaciones de pymes piden al Gobierno dejar en 12,5% el impuesto de primera categoría para el sector

    4.
    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para el pago total de la deuda con distribuidoras

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para el pago total de la deuda con distribuidoras

    5.
    Pablo García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    Pablo García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua
    Chile

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”
    Negocios

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan
    El Deportivo

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan

    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente
    Cultura y entretención

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses

    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral
    Mundo

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito