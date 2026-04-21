La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

La Unidad de Fomento (UF) en Chile se creó en 1967 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva para reajustar valores en función de la inflación, y este martes hace noticia por alcanzar los $40.000. Hoy la UF considera el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para realizar el alza o baja de este.

El primer dato disponible del Banco Central sobre el valor de la UF es de $389,10 el 1 de agosto de 1977 y, desde ese nivel, llegó a los $10.000,81 el 5 de septiembre de 1993. Es decir, se demoró un poco más de 16 años o 5.879 días en lograr el hito.

Luego, pasaron un poco más de 14 años o 5.360 días en duplicarse, es decir, llegar a los $20.000. El 9 de mayo del 2008, la UF llegó a 20.004,28.

Mientras que, para que la UF alcanzara los $30.000 (50% más), tuvieron que pasar un poco más de 13 años o 4.871 días. El 9 de septiembre del 2021, la UF tocó los $30.004,41.

Ahora, para subir otro 33% y pasar de los $30.000 a los $40.000, los plazos obviamente se redujeron drásticamente respecto a las tendencias anteriores. En un poco más de cuatro años o 1.685 días, la UF llegó a los $40.000,61.

El hito se sabía desde el ocho de abril pasado, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo registró una variación mensual de 1,0%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por años, el promedio del alza de la UF está en $802 y en los últimos 25 años es de $948,5. En el periodo anual en que la UF pasó de los $30.000 a los $40.000, la UF subió en promedio $2.131,5 y el año de mayor alza fue el 2022, cuando subió $4.119,2.

Al seguir la unidad que mide la inflación, la tendencia es al alza. De hecho, según datos del Banco Central, solo en 2009 -en medio de la crisis subprime-, la UF bajó $509,69, ya que ese año la inflación fue negativa.

En lo que va del año, la UF sube $512,18.

Desde 2020 y en el contexto de la pandemia, el IPC en doce meses comenzó a alejarse de la meta del 3% del Banco Central, teniendo como punto más alto el 14,1% de agosto del 2022.

En enero de 2026, el IPC anual había vuelto a la meta y se mantiene a la fecha, pero tras el comienzo de la guerra de Irán y sus efectos proyectados a la fecha, las expectativas de inflación de Chile se estiman nuevamente por sobre la expectativa de inflación del ente emisor.

La historia de la UF

Según recuerda la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la UF fue creada el 20 de enero de 1967, cuando comenzó a funcionar con un valor trimestral de 100 escudos, que era calculado trimestralmente.

A partir de octubre de 1975, este instrumento comienza a expresarse en pesos y ese mismo año se fijó mensualmente. “Todo en el ánimo de enfrentar los bruscos cambios inflacionarios con una herramienta que identificara un precio reajustable y por un periodo acotado”, destaca el regulador.

Un decreto de julio de 1977 determinó los valores diariamente para los periodos comprendidos entre el día 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente, de acuerdo a la variación experimentada por el IPC.

A partir del 8 de enero de 1990, el Banco Central de Chile pasó a determinar el valor diario y son informados por el INE.