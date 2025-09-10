Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Larry Ellison (81) es el cofundador, presidente y director de tecnología de Oracle, la firma especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales, y ahora es la persona de mayor fortuna en el mundo, según datos de Bloomberg. Ellison logra el hito por primera vez y saca del liderado a Elon Musk.

Ellison logró ser la persona más rica del mundo con el salto de más de 40% de la acción de Oracle tras buenos resultados al primer semestre y mejores proyecciones.

Solo considerando el salto inicial de la acción, que fue del 30%, la fortuna de Ellison sumó US$101 mil millones.

“Este aumento elevó su fortuna total a US$ 393.000 millones, superando a la de Musk, que acumula US$ 385.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg”, dijo la firma de noticias y análisis económico.

Además, según los datos de Bloomberg, es el mayor aumento diario jamás registrado por el índice.

Ellison fundó la empresa en 1977 y se desempeñó como director general hasta septiembre de 2014. “También compite en veleros, vuela aviones y toca tenis y guitarra”, resalta la página oficial de la firma.

Sobre el camino para llegar a la posición de la persona más millonaria del mundo, Bloomberg destacó que las acciones de Oracle ya habían subido un 45% este año hasta el cierre del martes y solo hoy suben un 41%.

Otro de los factores que explica el logro de Ellison fue la caída de la fortuna de Elon Musk. Esto en el contexto de la baja de la acción de Tesla en un 14% en lo que va del año, una de las principales firmas de Musk.

Musk fue la persona de mayor fortuna, según Bloomberg, por primera vez en 2021. Luego, perdió el reinado con Jeff Bezos de Amazon y Bernard Arnault de LVMH, la matriz de Louis Vuitton, y lo recuperó el año pasado, manteniendo una racha de un poco más de 300 días.