Matriz de Zara frena alza en sus ganancias, pero anticipa buen inicio de temporada

La empresa textil española Inditex, dueña de la marca Zara, reportó que registró ganancias por 2.791 millones de euros (US$3.272 millones) el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que representó un crecimiento del 0,8% frente a igual periodo del año anterior.

Las ventas, por su parte, crecieron un 1,6% con respecto al primer semestre de 2024 y alcanzaron 18.357 millones de euros, con un positivo desempeño tanto en el canal físico como el online. En tanto, medidas a tipo de cambio constante, anotaron un alza interanual de 5,1%.

“Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex”, señaló el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras.

Márgenes

El margen bruto creció 1,5% a 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas, con una caída de 5 puntos básicos frente al primer semestre de 2024.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones de euros y el resultado antes de impuestos subió 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.012 millones de euros al final del primer semestre de este año.

De cara al segundo semestre de 2025, la compañía destacó que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes. Así, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 crecieron 9% con respecto al mismo periodo de 2024.