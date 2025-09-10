¿Qué está pasando con Oracle? Acciones de la firma tecnológica registran un salto histórico en bolsa

La inteligencia artificial (IA) está reconfigurando las prioridades de las grandes empresas tecnológicas.

Y esto bien lo sabe Oracle cuyas acciones experimentan un salto histórico en las operaciones previas a la apertura tras informar que los ingresos por bases de datos multicloud de Amazon, Google y Microsoft crecieron a un ritmo sorprendente del 1.529% en su último trimestre, impulsados ​​por la demanda de servidores de IA.

Esto resultó en un aumento del 359% en la cartera de contratos de RPO (Recruitment Process Outsourcing), alcanzando los US$ 455 000 millones, dijo la empresa en el comunicado sobre sus resultados.

La CEO de Oracle, Safra Catz dijo que fue un trimestre excepcional, y que la demanda de Oracle Cloud Infrastructure sigue creciendo. En los próximos meses, esperamos captar varios clientes multimillonarios adicionales, y es probable que el RPO supere el medio billón de dólares, dijo la ejecutiva.

“Prevemos que los ingresos de MultiCloud crecerán sustancialmente cada trimestre durante varios años, a medida que entregamos otros 37 centros de datos a nuestros tres socios hiperescaladores, para un total de 71″, afirmó Larry Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle

La compañía fundada por Ellison, una de las personas más ricas del mundo, prevé un crecimiento del 77% en los ingresos por infraestructura en el año fiscal 2026, hasta alcanzar los US$ 18.000 millones.

Por qué suben las acciones de Oracle. Mike Blake

Acciones de Oracle

En ese contexto, los papeles de la empresa experimentan un alza de 31,75%, mayor al histórico salto de 31,1% que registró el 16 de junio de 1999.

Según reporta CNBC, los inversionistas se sintieron alentados por el optimista pronóstico para la nube, incluso cuando los últimos resultados no alcanzaron las expectativas.

Nvidia y AMD también subieron en la precomercialización, ya que los inversores parecieron acumular nuevamente dinero en el comercio de inteligencia artificial.