Las AFP se acercan al porcentaje necesario para elegir a dos directores en Latam Airlines

Han sido unos US$540 millones en acciones de Latam Airlines los que han salido al mercado esta semana. Sixth Street se desprendió del 4,18% de la propiedad en la firma y redujo su participación al 13,22%.

Esta fue la sexta enajenación en el marco de los acuerdos de ventas secundarias acordadas con los accionistas que ingresaron en el marco de la reorganización de pasivos. El porcentaje vendido no es menor y se produce a poco tiempo de que la firma, en su próxima junta ordinaria de accionistas, renueve su directorio.

En el mercado apuestan que entre los compradores estuvieron las AFP. Las gestoras de fondos previsionales han demostrado constantemente su apetito por aumentar su exposición a la aerolínea de origen chileno.

Según el último reporte de flujos de institucionales de Bice Inversiones, para enero las AFP cumplieron seis meses consecutivos de compras en Latam.

Sólo durante el primer mes de este 2026 adquirieron papeles por US$38,6 millones. C on esto, acumularon una inversión neta de US$1.598,8 millones en los últimos doce meses.

Es por lejos la mayor inversión en la bolsa chilena de las AFP. A distancia se encuentra Banco de Chile como la segunda acción que más han comprado, totalizando US$431 millones

Con esto, la participación de las gestoras en la propiedad de la firma se ha disparado. En enero de 2025 poseían el 7,46% de los títulos, pero para el primer mes del presente ejercicio llega a 19,6%.

No han sido los únicos que han comprado. Los fondos mutuos chilenos acumulan en los últimos doce meses una inversión neta de US$164 millones en Latam.

La junta de accionistas

Existen dos razones por las cuales una empresa debe renovar su directorio: cumplimiento del plazo legal de tres años o por la salida de un director tras la última junta ordinaria de accionistas. En el caso de Latam Airlines, la renovación del directorio ocurrió en 2024, pero en septiembre del 2025 renunció Álvaro Fabián, lo que obliga a volver a votar la mesa en la junta de este ejercicio.

En 2024 las AFP no propusieron un nombre, pero para este año deberán hacerlo. La mesa está compuesta por nueve miembros y su participación les da la posibilidad de elegir al menos a uno, pues la cifra repartidora - es decir el mínimo que requieren para la elección de un candidato- es de 10%.

Actualmente hay ocho directores -tras la renuncia del 2025-, pero su conformación implica nueve asientos. De continuar las compras, las AFP podrían elegir a dos.

Para diciembre de este año, según datos de la Comisión para el Mercado Finnaciero (CMF), el mayor accionista es Banco de Chile por cuenta del fondo State Street, con el 20,99% de la aerolínea, pero tras las ventas su participación ha caído a un umbral que sólo le permitiría elegir a un director.

Debajo están Delta Airlines con 10,57% y Qatar Airways con 10,56%. JP Morgan posee por cuenta de terceros un 8,57%, y Costa Verde Aeronáutica, sociedad ligada a la familia Cueto, mantiene un 4,14%.

La presión vendedora ha dejado a la acción de Latam con una caída de 6,21% en febrero, pero no ha sido suficiente para lastrar su desempeño anual. En 2026 se empina 9%, mientras que en 2025 saltó 82,29%.

El alza ha estado sostenida por los resultados. En 2025 Latam Airlines logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones. En tanto, sus ingresos totalizaron US$14.495 millones, lo que significó un aumento de más de 11% en comparación al año anterior.