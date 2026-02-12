SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las AFP se acercan al porcentaje necesario para elegir a dos directores en Latam Airlines

    En los últimos doce meses las AFP han comprado más de US$1.500 millones en la aerolínea y su participación llega al 19,6%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Han sido unos US$540 millones en acciones de Latam Airlines los que han salido al mercado esta semana. Sixth Street se desprendió del 4,18% de la propiedad en la firma y redujo su participación al 13,22%.

    Esta fue la sexta enajenación en el marco de los acuerdos de ventas secundarias acordadas con los accionistas que ingresaron en el marco de la reorganización de pasivos. El porcentaje vendido no es menor y se produce a poco tiempo de que la firma, en su próxima junta ordinaria de accionistas, renueve su directorio.

    En el mercado apuestan que entre los compradores estuvieron las AFP. Las gestoras de fondos previsionales han demostrado constantemente su apetito por aumentar su exposición a la aerolínea de origen chileno.

    Según el último reporte de flujos de institucionales de Bice Inversiones, para enero las AFP cumplieron seis meses consecutivos de compras en Latam.

    Sólo durante el primer mes de este 2026 adquirieron papeles por US$38,6 millones. Con esto, acumularon una inversión neta de US$1.598,8 millones en los últimos doce meses.

    Es por lejos la mayor inversión en la bolsa chilena de las AFP. A distancia se encuentra Banco de Chile como la segunda acción que más han comprado, totalizando US$431 millones

    Con esto, la participación de las gestoras en la propiedad de la firma se ha disparado. En enero de 2025 poseían el 7,46% de los títulos, pero para el primer mes del presente ejercicio llega a 19,6%.

    No han sido los únicos que han comprado. Los fondos mutuos chilenos acumulan en los últimos doce meses una inversión neta de US$164 millones en Latam.

    La junta de accionistas

    Existen dos razones por las cuales una empresa debe renovar su directorio: cumplimiento del plazo legal de tres años o por la salida de un director tras la última junta ordinaria de accionistas. En el caso de Latam Airlines, la renovación del directorio ocurrió en 2024, pero en septiembre del 2025 renunció Álvaro Fabián, lo que obliga a volver a votar la mesa en la junta de este ejercicio.

    En 2024 las AFP no propusieron un nombre, pero para este año deberán hacerlo. La mesa está compuesta por nueve miembros y su participación les da la posibilidad de elegir al menos a uno, pues la cifra repartidora - es decir el mínimo que requieren para la elección de un candidato- es de 10%.

    Actualmente hay ocho directores -tras la renuncia del 2025-, pero su conformación implica nueve asientos. De continuar las compras, las AFP podrían elegir a dos.

    Para diciembre de este año, según datos de la Comisión para el Mercado Finnaciero (CMF), el mayor accionista es Banco de Chile por cuenta del fondo State Street, con el 20,99% de la aerolínea, pero tras las ventas su participación ha caído a un umbral que sólo le permitiría elegir a un director.

    Debajo están Delta Airlines con 10,57% y Qatar Airways con 10,56%. JP Morgan posee por cuenta de terceros un 8,57%, y Costa Verde Aeronáutica, sociedad ligada a la familia Cueto, mantiene un 4,14%.

    La presión vendedora ha dejado a la acción de Latam con una caída de 6,21% en febrero, pero no ha sido suficiente para lastrar su desempeño anual. En 2026 se empina 9%, mientras que en 2025 saltó 82,29%.

    El alza ha estado sostenida por los resultados. En 2025 Latam Airlines logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones. En tanto, sus ingresos totalizaron US$14.495 millones, lo que significó un aumento de más de 11% en comparación al año anterior.

    Más sobre:MercadoLatam

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    Lo más leído

    1.
    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    2.
    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    3.
    Director de Australis Seafoods presenta querella contra exejecutivo de la salmonera por denuncia calumniosa

    Director de Australis Seafoods presenta querella contra exejecutivo de la salmonera por denuncia calumniosa

    4.
    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    5.
    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar
    Chile

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó