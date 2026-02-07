Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

La inteligencia artificial (IA) era una novedad reservada para los departamentos de TI. En las empresas ya no se trata de si usarla o no, sino de cuántos recursos y límites ponerle, cómo se involucrará el directorio y cuánto mejorarán los números del negocio. La adopción de la IA ya es palpable en las organizaciones de todos los sectores de la economía. Más que un asunto técnico, la IA ya está instalada en los gobiernos corporativos, según 23 empresas que accedieron a contarle a Pulso cómo están cambiando con esta tecnología.

Aunque pocas firmas entregan cifras de su presupuesto en el área, todas coinciden en calificarla como prioridad: Mallplaza incrementó su presupuesto de IA en un 154% para 2025, G&N Brands lo duplicó y SMU contempla la IA como pilar de su plan de inversiones.

Otro dato revelador es la masificación de herramientas de IA como Copilot (Microsoft) y Gemini (Google) entre los colaboradores. Lejos de prohibirlas, las empresas las incentivan, bajo políticas de uso seguro.

Monitoreo de los viñedos

Concha y Toro creó su propio Centro de Investigación e Innovación (CII) en 2014, donde generó plataformas digitales que permiten monitorear parámetros clave de los viñedos, combinadas con modelos de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones productivas. Estas plataformas proporcionan información en tiempo real, utilizando satélites para predecir el volumen de la cosecha, simulación del proceso de vinificación e índice de calidad de uvas y vinos. También usan IA para evitar fallas en el envasado.

Millonaria inversión

Para SMU, matriz de Unimarc, la IA es el cerebro que gestiona más de 9 millones de combinaciones posibles entre productos y tiendas. Marcelo Gálvez, gerente general, señala que la precisión en la predicción de la demanda subió del 60% al 85% gracias a la IA. “La IA decide qué producto enviar, en qué cantidad y a qué local, cada día”, explica. Esta eficiencia es parte de un plan mayor: la compañía tiene planeada una inversión de $ 80 mil millones para el periodo 2026-2028, donde la consolidación de su framework de IA basado en Gemini Enterprise es protagonista.

Alimentación remota

La salmonera Mowi opera en Chiloé un centro remoto donde la IA analiza videos en tiempo real para decidir cuándo y cuánto alimentar a los salmones en 30 centros de cultivo simultáneos. El software se vuelve más inteligente con el tiempo: aprende de forma adaptativa.

Además, utilizan visión artificial en las plantas procesadoras para clasificar filetes, y drones autónomos para detectar floraciones de algas antes de que sean un riesgo.

Camiones mineros

Para la minería, GTD desarrolló un sistema que asigna camiones automáticamente según la demanda en tiempo real y que además predice la ocurrencia de fallas mecánicas. “Se logró una reducción del 20% en los tiempos de inactividad y un aumento de la productividad de la flota”, detalla Juan Carlos Muñoz, gerente de IA.

En su propia red, la IA gestiona el 52% de los incidentes de forma automática y, en ciberseguridad, ha reducido en un 80% los falsos positivos, permitiendo a los ingenieros enfocarse en amenazas reales.

Aprobación de créditos

En Caja Los Andes, la automatización ya permite que el 70% de las solicitudes de créditos se hagan en línea. Andrés Astaburuaga, gerente de Tecnología, destaca también la escala: están pilotando agentes “cognitivos” para gestionar los 2,8 millones de licencias médicas que tramitan. El 80% de su plantilla usa Gemini para creación de documentos y análisis.

caja los andes

Carro lleno

“Carrito Listo” se llama una funcionalidad desarrollada localmente con IA por supermercados Walmart y que utiliza algoritmos para proponer un carro de compra personalizado que le mandan al cliente por WhatsApp. “El tiempo de preparación de una compra semanal se reduce en más de un 50%, mientras que los niveles de satisfacción superan el 95%”, afirma Eli Senerman, VP de Walmart Digital. La firma también utiliza IA en su marketplace para auditar la calidad de las ofertas.

Parte de la rutina

En Clínica Alemana, la IA ya es parte de la rutina médica. Los algoritmos analizan radiografías en busca de fracturas y también se usan para el diagnóstico y planificación de terapias para el cáncer de próstata, entre otros. En la institución, además, usan un asistente conversacional integrado en la ficha clínica electrónica de cada paciente, que permite al doctor chatear con la base de datos para obtener antecedentes específicos en segundos. “Piloteado desde octubre con 240 especialistas y más de 2.500 conversaciones exitosas, el sistema está próximo a masificarse”, adelanta el doctor Jaime de los Hoyos, jefe del Departamento de Informática Biomédica. Además, la automatización en la medición de edad ósea permitió escalar de 800 a 14.000 exámenes anuales, convirtiéndose en el nuevo estándar clínico.

20 ingenieros con abogados

Defensa Deudores maneja más de 50 mil causas activas gracias a un motor de IA propio: Legal 365. Ricardo Ibáñez, fundador del estudio de abogados, explica que pusieron a 20 ingenieros a trabajar junto a los abogados, con el fin de automatizar el proceso. ¿Resultado?: Un 90% menos de tiempo en generación de documentos legales, bajando de 4.000 horas anuales, a poco más de 400.

Eficiencia estructural

En ComparaOnline, la transformación con IA fue radical, pasando de 400 a 130 colaboradores. Javier Arriola, Head of Brand Marketing, detalla que la compañía desplegó agentes de IA en WhatsApp capaces de gestionar cotizaciones de seguros complejas, entendiendo el contexto del usuario en tiempo real y sin intervención humana. En paralelo, automatizaron la generación de contenido para SEO y campañas de marketing, logrando escalar la producción y mantener presencia con costos significativamente menores.

Auditoría clínica masiva

RedSalud desplegó un ecosistema de IA generativa diseñado para leer y analizar texto libre en las fichas médicas, auditando automáticamente el cumplimiento de los protocolos clínicos a una escala imposible de abordar manualmente. Daniel de la Maza, gerente de Sistemas, detalla la adopción de esta tecnología en la cultura interna: dice que el 57% de la plantilla total ya utiliza herramientas como Gemini en sus flujos diarios, cifra que se dispara al 81% en los equipos de innovación.

Los contratos de Aramark

En el gigante de servicios Aramark implementaron una tienda autónoma, donde el 100% de las transacciones se ejecutan mediante reconocimiento de imágenes, sin cajas ni filas. A nivel interno, desarrollaron un agente inteligente para RR.HH. que procesa más de 7.000 transacciones mensuales de contratos y asistencia. Jaime Bulo, director de TI, asegura que con esto se “ha logrado una mejora del 40% en los tiempos de ejecución”.

El 60% de Mutual

“El 60% de los casos de evaluación de riesgo ya no requieren intervención manual, gracias a modelos de IA que analizan el perfil del solicitante en segundos”, explica José Bahamonde, gerente de TI de la Mutual de Seguros de Chile. Ello ha convertido la contratación en un proceso casi instantáneo y 100% digital. En paralelo, la IA se usa para mitigar fraudes en patrones anómalos de tiempo real. La compañía incentiva el uso de Gemini para tareas administrativas de sus colaboradores.

Los avatares de Wise

Igal Weitzman, CEO de Wise Innovation, cuenta que el uso de IA generativa les permitió “reducir en más de un 50% los tiempos de ideación y preproducción”. Su utilización de avatares inteligentes no solo sirve para campañas de marca, sino también como asistentes operativos internos. Con una inversión en IA que creció más de un 60%, la firma busca que ideas que antes resultaban inviables, hoy pueden ejecutarse.

Atrys revisa licitaciones

En salud diagnóstica, Atrys Chile se apoya en los algoritmos para salvar vidas. En radiología, la IA detecta fracturas difíciles o nódulos en mamografías. Además, Juan Mella, country manager de la firma de imagenología, destaca una revolución en las licitaciones públicas: “Procesos que tradicionalmente requerían entre dos y tres días... hoy se concentran en análisis automatizados de aproximadamente 15 minutos”. Además, sus sistemas lograron notificar ya el 100% de las patologías críticas, asegurando que ningún diagnóstico urgente se pierda.

Una IA legal

En Parque Arauco, la inteligencia artificial está instalada en su operación diaria como un activo de productividad. Su gerencia Legal Corporativa es un “Top Performer” interno con 16 interacciones diarias por abogado con IA generativa. Además, de cara al consumidor, implementaron un asistente capaz de buscar productos específicos dentro del stock de las tiendas. Francisco Letelier, gerente corporativo de Tecnología, confirma la apuesta estratégica: el presupuesto de IA creció más de un 80% para consolidar y escalar soluciones.

Mateo Empleo

En Trabajando.com, la IA tiene nombre propio: Mateo Empleo. Este asistente ayuda a universidades e institutos a colocar a sus estudiantes, mientras que, para las empresas, los modelos de recomendación de candidatos generan ahorros del 75% del tiempo en análisis de antecedentes. Según Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing, la eficiencia conseguida hizo que se duplicara la velocidad de desarrollo de software y generación de contenidos.

Los datos de KPMG

Para KPMG Chile la auditoría moderna es sinónimo de IA. Herramientas como Mindbridge y DataSnipper les permiten analizar el 100% de las transacciones en lugar de solo muestras. Karen Rivera, socia de IT Audit, explica que esto resuelve la carga manual y permite una mejor revisión, “contribuyendo a una auditoría más analítica, consistente y basada en datos”. Ello les ha permitido destinar al equipo profesional a un mayor enfoque en tareas de juicio, análisis estratégico y generación de insights.

Las becas de Skillnest

La edtech Skillnest utiliza IA para asegurar que las becas lleguen a quien las sabrá aprovechar. Sebastián Espinosa, CEO, señala que sus algoritmos logran elevar las tasas de graduación hasta 95%, al ponderar variables como el compromiso intrínseco y la disponibilidad de recursos. “Logramos identificar con mayor precisión a los postulantes con alta probabilidad de éxito académico”, indica. Su presupuesto de IA creció 40%.

Seguridad y gestión

La seguridad y la gestión son frentes críticos en IA para Mallplaza. “Nuestros modelos de prevención de delitos han alcanzado un 84% de precisión, lo que nos permite ser mucho más asertivos”, aseguran. La IA analiza patrones de datos para anticipar eventos y desplazar recursos. También implementaron un asistente virtual que sintetiza información y recomienda estrategias con marcas y socios, bajando los tiempos de negociación, acelerando el cierre de contratos y la ocupación de espacios. En 2025, el presupuesto de IA creció un 154% y este año el incremento será del 32%.

El sexo de los peces

En AquaChile utilizan ecografías con IA para identificar el sexo de los salmones en etapas tempranas, separando machos de hembras, algo que mejora la productividad. A la fecha, se han sexado con esta tecnología cerca de 20 millones de peces, y esperan sumar 25 millones más para 2026.

En sus plantas, sistemas de visión computacional monitorean el 100% de la producción de filetes, creando una base de datos de 50 millones de imágenes que eliminan la variabilidad manual y optimizan la calidad de las piezas de pescado que se exportan.

También en comida rápida

En G&N Brands, que tiene operaciones en Chile y México, y marcas como Doggis, Juan Maestro, Mamut, Tommy Beans, Barrio Chick’en, entre otras, la IA se usa para gestionar tareas rutinarias. José Luis Lagos, director de Negocios Corporativos, destaca que con eso han logrado una optimización total de más de 170 mil horas anuales, gracias a los algoritmos que predicen la demanda para sugerir la compra de insumos y dotación de personal en cada local.

Predicción logística

En el operador logístico especializado en moda LGF Chile, la IA ha logrado reducir los tiempos de preparación de pedidos en un 20%, en fechas clave como Black Friday o Navidad. Felipe Miranda, country manager, explica que también incorporaron automatización robótica (RPA) para la conciliación de inventarios, “lo que genera una reducción de carga operativa manual, mayor foco del equipo en tareas de mayor valor agregado y mejoras en tiempos de respuesta internos”.