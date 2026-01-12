Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Banco Central, las importaciones de vestuario registraron un aumento del 18,8% en 2025, llegando a US$3.536 millones, su mejor desempeño desde 2022. Estas cifras se explican principalmente por un dinamismo sostenido durante los primeros tres meses del año pasado, periodo en el que se observaron incrementos entre el 23% y 27% en comparación con el año anterior.

Este fenómeno responde a factores internacionales y locales. Según los datos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) del tercer trimestre de 2025, los costos internacionales mostraron una caída significativa. En particular, el precio internacional del vestuario en dólares registró una baja anual de 5,2% y una caída trimestral de 17,2%.

La CNC señala que este escenario permitió a las empresas aprovechar la estabilidad de precios tras disiparse la incertidumbre por medidas proteccionistas internacionales para recomponer inventarios sin traspasar mayores costos al consumidor.

Desempeño por categorías y ventas nacionales

Por otro lado, los indicadores de la CNC registraron un crecimiento real de 7,7% entre enero y noviembre en las ventas de tiendas nacionales. Dentro de este segmento nacional, destaca con fuerza el vestuario femenino, que logró un crecimiento del 14% en el período, frente a otros rubros.

Crecen las importaciones de calzado. Imagen creada con IA.

Bernardita Silva, gerente de estudios de la CNC, explica que “el aumento de las importaciones de vestuario está directamente vinculado a las bajas de precios que hemos visto en el IPC de vestuario y responde principalmente a un mayor dinamismo de la demanda interna en esta categoría.”

Silva añade que el mayor volumen vendido ha exigido un abastecimiento superior, el cual se refleja en el Índice de Importaciones de la institución. Además sostiene que la alta competencia y promociones han permitido que la caída en los costos internacionales se traslade efectivamente a los precios locales.

También destaca el desempeño del calzado, que se suma a la tendencia positiva con un crecimiento anual de 19,2% y el segundo lugar en mayores importaciones después de 2022. No obstante, a diferencia del vestuario, este rubro marcó un ligero incremento anual de 0,9% en sus costos al tercer trimestre, contrastando con la tendencia a la baja en las prendas de vestir.