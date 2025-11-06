OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Las razones para los prolongados tiempos de espera en reparación de vehículos, según la asociación de aseguradores

Durante la pandemia llegó a un peak de 77 días promedio, pero se ha reducido a 56 días en lo reciente. Esto se compara con los cerca de 40 días promedio que había prepandemia. Desde el gremio lo atribuyen a distintos factores.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
El tiempo que tardan las aseguradoras en reparar vehículos siniestrados se han reducido pero sigue sobre niveles prepandemia JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

El tiempo que tardan las compañías de seguros en reparar los vehículos siniestrados no ha logrado volver a los tiempos prepandemia, pero ha venido a la baja desde el peak.

Según cifras que consolida la Asociación de Aseguradores de Chile en el portal del asegurado contenido en su sitio web, en junio de este año el tiempo de reparación de autos se acercaba a los 56 días promedio. Si bien esto está por debajo de los 77 días promedio que alcanzó en su punto más álgido de 2023, sigue posicionándose por encima de los 40 días promedio que había aproximadamente antes de 2020.

Desde la Asociación de Aseguradores explican las razones. Primero, contextualizan la situación así: “La reparación de un vehículo tras un siniestro es un proceso que involucra a varios actores, como talleres, proveedores de repuestos e importadores, y distintas etapas que influyen en los tiempos totales”.

En ese sentido, sostienen que “a pesar de que los plazos han mejorado respecto de los peak posteriores a la pandemia, aún no se alcanzan los niveles previos por distintas razones. Persisten efectos en las cadenas globales de suministro, consecuencia de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que han ralentizado la importación de todo tipo de repuestos”.

Afirman que “a esto se suma la alta diversidad de marcas y modelos en circulación en Chile —más de 1.800 modelos y 72 marcas provenientes de 28 países— y el hecho de que la mayoría de los repuestos debe importarse, ya que no existe obligación legal de mantener stock mínimo en el país".

También aseguran que “influye el crecimiento sostenido del parque automotor en los últimos años y la escasez de mano de obra calificada en el rubro de los talleres, factores que limitan la capacidad de respuesta del sistema”.

Al respecto, el gremio afirma: “Entendemos la molestia que estos plazos generan en las personas. Por eso, como industria, estamos impulsando acciones concretas para contribuir a mejorar la experiencia de los asegurados. Si bien los talleres que realizan las reparaciones no son propiedad de las compañías de seguros, estamos promoviendo iniciativas que contribuyan a agilizar los tiempos de reparación”.

Lo ejemplifican con “el reciente convenio que como Asociación de Aseguradores firmamos con Duoc UC para implementar un programa de capacitación en desabolladura y pintura, por el cual hemos becado a jóvenes técnicos para que se especialicen en la materia y así aumentar la capacidad de reparación disponible”.

Adicionalmente, añaden que “como industria estamos comprometidos a seguir promoviendo este tipo de iniciativas, que contribuyen a enfrentar los desafíos del sector y a reducir los tiempos de reparación en beneficio de los asegurados”.

Más sobre:AutosSeguros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas
Chile

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”
El Deportivo

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán
Cultura y entretención

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso