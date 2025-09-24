Latam Airlines anuncia quinta venta secundaria de acciones

Latam Airlines anunció que algunos de sus accionistas realizarán una quinta venta secundaria de acciones, luego de que a inicios de septiembre se concretara la cuarta operación de este tipo por parte de los fondos de inversión que entraron a la propiedad en medio del proceso de reorganización patrimonial de la compañía bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Desde la primera oferta, realizada en julio de 2024, los fondos se han desprendido de acciones por un total de US$1.926 millones.

Mediante un hecho esencial enviada a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), la aerolínea señaló que la implementación de la nueva venta secundaria, que se realizará bajo el acuerdo de derechos de registro (RRA, por su denominación en inglés Registration Rights Agreement), está sujeta a ciertos factores, incluyendo condiciones de mercado.

Fecha sin definir

Precisó que los accionistas vendedores tienen la facultad de determinar la fecha en que ocurra la venta y que incluso están facultados para retractarse o modificar el tamaño de la misma.

“Por ende, la sociedad no tiene aún certeza de la fecha en la cual dicha venta secundaria podría tener lugar”, dijo la compañía, que tampoco identificó a los oferentes.

Añadió que tal como ocurrió en las anteriores ventas secundarias se contempla que esta nueva venta ocurra únicamente en Estados Unidos y en otras jurisdicciones fuera de Chile.

Previo al anuncio las acciones de Latam Airlines cerraron con una baja de 4,06% a $21,97 en la Bolsa de Comercio Santiago. En el mes acumulan una caída de 9,74% pero en lo que va del año suman una rentabilidad de 60,01%. En tanto, en Wall Street los ADR de la aerolínea cerraron con un descenso de 3,46% a US$45,97 cada uno.

Cuarta venta

El 8 de septiembre de realizó la cuarta venta secundaria de acciones en la que el fondo Sixth Street Partners se desprendió de 7.000.000 de ADR a un precio de US$47,6, recaudando US$333,2 millones.

Cada ADR de la aerolínea representa 2.000 acciones, por lo que en concreto el vendedor vendió 14.000.000.000 de acciones, equivalente al 2,32% de la propiedad de la compañía.

Previo a la operación Sixth Street Partners poseía un 18,84% de Latam, por lo que tras la venta su participación habría caído a un 16,52%.

Al cierre del 2024 el mayor accionista de la aerolínea era Sixth Street con 24,1%, seguido por Strategic Value con 13.83%, Delta Airlines con 10%, Qatar Airways con otro 10%, y el grupo Cueto con 5%.